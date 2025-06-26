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漢光操演7/9登場 首度結合城鎮韌性演習 大賣場納入避難

台灣新聞組／台北26日電
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今年漢光演習採無劇本實兵演練，且國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練。圖為台北市大直國中2022年在國家防災日進行震災複合式災害疏散避難演練。（本報資料照片）
今年漢光演習採無劇本實兵演練，且國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練。圖為台北市大直國中2022年在國家防災日進行震災複合式災害疏散避難演練。（本報資料照片）

中央社昨報導，7月漢光演習首度結合城鎮韌性演習，共築軍民團結防衛韌性；這次漢光演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，且國防部內政部將結合大型賣場進行避難演練，並將在台灣本島及離外島等七個地區配合漢光演習進行防空操演。

總統府全社會防衛韌性第四次委員會議明天舉行，會議主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習彼此結合與呼應，並將定錨7月為「國家團結月」。今年是首度將軍方操演的漢光演習與民力展現的城鎮韌性演習結合，展現「軍民團結」的全社會防衛韌性。

2025城鎮韌性演習4月起跑，由連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行，台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，共達十天九夜。

值得注意的是，這次國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，透過演練，讓政府第一線協助民間業者對於災難應處更加熟練，也讓民間業者藉由實證更理解如何協力政府，以強化全社會防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近生活情境的演習，提升自我保衛的意識。

而為提升民眾對防空的警覺並更加熟練防空作為，7月15日至18日也將在台灣本島及離外島等七個地區配合漢光演習進行防空操演。

據了解，這次城鎮韌性演習背後有三大目標，第一，鼓勵民眾多下載警政署「警政服務」App、消防署「消防防災e點通」App，在遭遇緊急情況時可依照指示就近前往避難所，認識距離自己最近的防空避難所位置。

第二，參考比照國際經驗發布的新版「防空避難指引」，讓民眾更加了解避難流程，增加防護知識。

第三，鼓勵民眾提早備妥避難包，讓避難包成為生活中不可或缺的單品，逐步建構防災意識。

此外，根據安全官員與路透查閱的內部規畫文件，台灣下周將發布新版「防空避難指引」，內容借鑑烏克蘭與以色列，以備遭到中方軍事攻擊時須進行反制之需。

一位知情的台灣高層安全官員告訴路透：「台灣正仔細研究烏克蘭和以色列案例。」因事涉敏感而要求匿名的這位官員表示：「我們的民眾必須知道如何保護自己，無論是在家中還是辦公場所。」

國防部 烏克蘭 內政部

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