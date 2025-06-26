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南投杭州兩湖論壇簽3合作 南投縣長許淑華首缺席

記者陳宥菘／台北26日電
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南投縣副縣長王瑞德（左三）、杭州市長姚高員（左二）出席兩湖論壇。(記者陳宥菘／攝影)
南投縣副縣長王瑞德（左三）、杭州市長姚高員（左二）出席兩湖論壇。(記者陳宥菘／攝影)

第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」昨在杭州登場，在綠營推動大罷免下，南投縣長許淑華上任後首次缺席，由副縣長王瑞德率隊，兩地企業和農會等共簽署三項合作備忘錄，涵蓋茶葉、文化產業和賑災合作領域。

兩湖論壇作為兩岸地方交流機制，自2009年創辦以來，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，許淑華前年親自率團赴陸參加，簽訂規模10.25億元台幣的茶葉MOU訂單，去年則是由時任杭州副市長胥偉華率38人訪問團抵台。

王瑞德表示，不管是縣長或副縣長代表的都是南投縣，南投和杭州的關係只有愈來愈增進。此行主要是農業、文化、觀光跟教育方面的交流。

本屆兩湖論壇開幕式昨日上午舉行，並進行南投農文旅AI項目推介、「探尋南投優質好茶」活動聘任儀式、以及兩地交流合作項目簽約儀式等，和農業、教育、文化、觀光四場分論壇。

今年雙方簽署三項合作備忘錄，分別是明康匯生態農業集團與南投縣青農聯誼會的「兩地茶葉產業交流合作備忘錄」，杭州市慈善總會與南投縣五顯友心會的「兩地賑災救助合作備忘錄」，及浙江大船文化發展與南投舞蹈團簽署「兩地文化產業交流合作備忘錄」。

王瑞德在開幕式上說，「在今年兩岸交流更為縮緊的情況下，我們算是比較順利的一個團」，但也直至周一才收到正式核准（訪陸）的公文，所以非常珍惜，希望大家都不要灰心，「正確的道路永遠走得通」。他並指，已轉交許淑華的信給杭州市長姚高員，邀對方明年率杭州市團隊蒞臨南投。

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