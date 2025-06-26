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陸招手首來族 下月起台胞證首辦免費 陸委會：建議評估安全風險

台灣新聞組／台北26日電
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國台辦宣布，自今年7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。圖為台胞證範本。(中新社)
國台辦宣布，自今年7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。圖為台胞證範本。(中新社)

為吸引台灣人赴陸，大陸國台辦昨宣布，自今年7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費，等於省下新台幣1500元，有台青直呼「善意有感」，但陸委會提醒，中共法治欠缺透明，國人赴陸前仍要審慎評估。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由大陸出入境管理局組織實施。

台胞證是台灣人來往大陸的必備通行證件，以一般件辦證費用來算，新措施等於可現省新台幣1500元。

大陸為吸引台灣「首來族」頻釋優惠，去年9月、10月曾兩度宣布，對首次辦理台胞證的民眾，一年內到特定景區免除門票費用，兩批次合計約2500個景區，包括頤和園、張家界、布達拉宮等知名景點。

對於陸方政策，上海台青高詮直言，「至少這方面善意會比較有感」，像他就立刻發訊到同學群組，直說「你賺到了！」這會增加沒到過大陸的台灣人想去大陸的意願。

陸委會昨表示，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國很多，陸方提出免收1500元證件費的吸引力恐怕非常有限。

陸委會還說，近年持續發生國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，仍要提醒赴陸前審慎評估人身安全風險。

中共

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