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賴清德稱台灣自古就有獨立生態系 陸學者：歷史奇談

台灣新聞組／台北25日電
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賴清德總統22日發表「團結國家十講」第一講，但當中許多論述被指刻意扭曲歷史事實。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統22日發表「團結國家十講」第一講，但當中許多論述被指刻意扭曲歷史事實。（記者葉信菉／攝影）

賴清德總統本月22日發表「團結國家十講」首場演說，當中不少論述引發爭議。中國社會科學院近代史研究所副研究員汪小平形容，賴清德的演講是「歷史奇談」。賴稱台灣自古就有獨立生態系，完全違背科學。

賴清德「團結國家十講」第一講主要強調「台灣當然是一個國家」。他說，「台灣自古以來就有獨立生態系」，因為在台南左鎮不只發現犀牛化石，還有長毛象、猛瑪象、四不像鹿、金絲猴等化石，距離今天80至40萬年前。

左鎮菜寮溪還發現左鎮人頭蓋化石，距今3萬年前。而在距今4800年至6000年前的大坌坑時代考古遺址，則有台灣第一條狗及米食文化。

賴清德並指出，台灣也是南島文化的起源。他強調，南島語系的中心點就在台灣，之後再往外擴散到菲律賓、婆羅洲、馬達加斯加、關島、夏威夷、密克羅尼希亞、復活島、紐西蘭

對於賴清德的這番論述，汪小平在環球時報撰文稱，地質學研究證實，台灣島在遠古時期與中國大陸通過「東山陸橋」相連，海平面上升才形成台灣海峽。這種地質背景決定了兩岸生態系統具有天然連續性。賴清德聲稱台灣「自古就有獨立生態系」，完全違背科學。

汪小平指出，賴清德刻意忽略近年來的考古成果，片面強調「南島語族」概念，搞「南向認親」，企圖將台灣少數民族從中華民族大家庭中切割出去。事實上，不僅台灣先住民起源於大陸，閩粵漢人來台後，與先住民長期互動，已經形成了你中有我、我中有你的關係。

他表示，目前考古證據充分證明，中國大陸東南沿海先民飄洋過海來到台灣，並擴散至南太平洋各島嶼，中國大陸東南沿海地區才是世界南島語族的原鄉。

汪小平稱，無數歷史文獻早已證明，是中國人最早開發和建設台灣。公元230年，三國時期吳人沈瑩所著《臨海水土志》留下了關於台灣最早的文獻記載。明末顏思齊、鄭芝龍組織福建沿海地區人民到台灣島墾殖、定居，其移民活動要早於西方殖民者。

他批評賴清德罔顧史實，否認中國人民最早開發台灣的歷史，聲稱在荷蘭人侵略台灣之前，「跟中國都沒有任何關係」。

汪小平強調，1662年，鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。1683年，清朝統一台灣，將台灣置於中央政府管轄之下。1684年，清政府在福建省建制內設立台灣府。1885年正式建省，首任巡撫劉銘傳推動的自強新政效果驚人，使台灣成為洋務運動的模範省份。

在清朝200多年治理期間，台灣人口從20萬增至250萬，社會經濟文化得到長足發展，成為東南重要糧倉。汪小平指出，賴清德貶低清朝治理成果，輕描淡寫地說建省「時間只有八年」，「關係本來就不深」，「其言論數典忘祖，用心險惡」。

汪小平還表示，賴清德演講還有意忽略一個重要史實，那就是台灣在日據時期，所有的反抗運動都指向台灣回歸。幾乎所有的抗日運動，都把中華民族精神當作抵抗的精神源泉。賴清德卻編造台灣在日據時期的抗日運動是為了「獨立建國」，實際上台灣抗日運動是中國抗日救亡的一環，其指向就是台灣光復。

賴清德 海地 紐西蘭

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