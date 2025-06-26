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國台辦批雜質說：刻意煽動挑釁、為推動大罷免政治造勢

記者林宸誼／台北26日電
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（本報資料照片）
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（本報資料照片）

賴清德總統24日發表「團結國家十講」第二講，談及透過選舉罷免打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，賴清德的講話是再次炒作兩岸「互不隸屬」等「新兩國論」，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張。

朱鳳蓮表示，賴清德的講話是行「分裂」之實的「台獨」自白，為強化「台獨」認同大肆鼓噪。他在講話中重彈「台獨」舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇台灣社會撕裂，營造「反中抗中」社會氛圍，為打壓在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢。

她批評談話內容是肆意抹黑兩岸交流合作，把民眾對和平穩定的期盼、大陸對同胞的善意誠意汙衊為「統戰滲透威脅」，極力操弄「抗中保台」，煽動升高兩岸對立。台灣民眾對此不認同、不買帳。

朱提到，儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變。「台獨」是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，「希望廣大台灣同胞識破賴清德當局的虛偽面目和拙劣伎倆。」

此外，美國聯邦眾議院23日無異議通過跨黨派支持的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act ），要求美國財政部支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）；共和黨眾議員金映玉（Young Kim）表示，台灣若能加入IMF，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻大陸的經濟脅迫。

法案內容要求IMF的美國理事支持台灣加入IMF、支持台灣參與IMF對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得IMF的工作機會，同時讓台灣取得IMF的技術協助和訓練。

對此，朱鳳蓮25日在記者會上表示，IMF是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加；台灣作為中國的一部分，無權參加。

朱鳳蓮指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國國會一些議員重炒涉台廢案，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，大陸堅決反對。敦促美方停止推進有關涉台消極法案，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

賴清德 罷免 眾議員

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