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看齊烏克蘭 美國防科技公司籲台打造「百萬無人機大軍」

編譯梁采蘩／即時報導
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「飛天刀」無人機自移動式彈射架起飛，搭載Auterion AI精準打擊。（圖／雷虎科技提供）
「飛天刀」無人機自移動式彈射架起飛，搭載Auterion AI精準打擊。（圖／雷虎科技提供）

日經亞洲報導，一家與台灣合作的美國國防科技公司高層表示，他預見台灣軍方未來將擁有數百萬架無人機，並呼籲政府大幅擴大國內採購，藉此帶動整體產業發展。

「台灣將需要大量無人機與各式嚇阻手段。我們與台灣的合作目標，是達到數十萬甚至上百萬架的規模，」Auterion公司執行長邁爾（Lorenz Meier）接受日經亞洲訪問時表示。

邁爾指出，台灣若想成為全球無人機製造重鎮，不能只靠出口。他說：「我們希望能在下一輪政府預算中看到明確的國內採購支持，並調整部隊編制，讓無人機真正融入作戰核心。」

Auterion上周與台灣簽署合作備忘錄，協助推動無人機發展，並提供目前在烏克蘭對抗俄軍入侵時所使用的軟體技術。根據備忘錄，Auterion將與中山科學研究院合作，協助台灣軍方整合先進的無人機作戰系統與蜂群控制技術，強化整體軍事實力。

台灣政府上月宣布一項新的無人機採購計畫，預計4年內增購4萬7000架無人機，替現有3422架軍民兩用無人機再添生力軍。賴清德政府也訂下雄心勃勃的目標：在2028年前，每年量產18萬架無人機，產值超過9.37億美元。

但根據台灣智庫「民主、社會與新興科技研究院」（DSET）近期報告指出，目前國內年產能僅介於8000至1萬架之間。報告警告，儘管發展迅速，結構性挑戰仍然嚴峻，目前產量距離政府設定的2028年目標仍有極大落差。

邁爾以英國為例，說明軍事現代化與無人機整合的實際做法。英國本月稍早宣布，將投入50億英鎊用於國防創新，其中超過400萬英鎊將用於發展自主系統。

邁爾指出，英國並非「全面淘汰坦克與火炮」，但在未來戰場上，將仰賴無人機執行大量「動能打擊」等實質攻擊任務。

無人機如今已在實戰中扮演核心角色。烏克蘭在6月1日利用部署在俄境內的無人機襲擊俄國空軍基地，以色列據傳採用類似戰術摧毀伊朗武器設施，都是具體例證。

邁爾表示：「根據我與台灣政府的對話，我有信心台灣會展開新一輪部隊編制規劃，吸取烏克蘭，以及德國、英國和美軍的經驗教訓。」

他強調：「我們應該預設的無人機數量，要與烏克蘭現況看齊，也就是從數十萬起跳、進一步邁向百萬規模。這是別無選擇的方向，因為無人機已成為新一代的可消耗性武器。」

邁爾說：「現在沒人會考慮只買700發砲彈，大家想的都是採購數十萬發。我有信心，討論的方向會朝這個規模轉變。」至於與台灣合作的時程，他表示一切會「盡快推進」，並強調：「目前確實有高度的緊迫感。」

無人機 烏克蘭 賴清德

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