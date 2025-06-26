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48小時限時創作 粵來粵有趣短片大賽 台灣摘雙金

台灣新聞組／台北25日電
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團隊「增先恐後」突破雙城拍攝的限制，其決賽作品榮獲橫屏組金獎。（取材自聯合影音）
團隊「增先恐後」突破雙城拍攝的限制，其決賽作品榮獲橫屏組金獎。（取材自聯合影音）

第7屆「粵來粵有趣」頒獎晚會於24日晚間在廣東橫琴舉行。經過48小時的緊張賽事，台灣與粵港澳選手完成限時挑戰、充分發揮創意，最終角逐金獎榮譽。其中，台灣團隊表現亮眼，斬獲橫屏、直屏組雙金獎，展現台灣短影音創作實力，成為決賽亮點之一。

本次大賽首次設立AI創作賽道，集結了台灣與粵港澳四地青年創作者，在華青媒Lab.的技術支持下，參賽作品突破傳統框架，展現令人驚艷的創意水準與技術實力，助力青年創作者突破傳統創作邊界。近年來，華青媒Lab.持續挖掘具潛商業價值的青年團隊，透過48小時限時創作挑戰，發揮技術應用與創意表達的優勢，每屆賽事皆成功製造出創新成果。

頒獎晚會上，現場觀眾與專業評審團透過手機投票方式，決出前三名的隊伍。團隊「增先恐後」突破雙城拍攝的限制，其決賽作品《DRIFT》將「潮汐」與「朝夕」巧妙結合敘述人生道理，榮獲橫屏組金獎。對此，成員林佑增表示，「我們在作品中講到兩者之間的關係，再導入到AI之中，讓AI把我們的想法更完整。」

「這次活動對我們來說能更了解兩地的文化。」另一位成員紀柏先也分享首次參賽的感受，本次身為製片角色的他認為，大家都是用影像說故事的人，透過比賽能跟各地的選手交流，是一次很不錯的機會。

「我們要每一秒都給大家驚喜。」台灣隊伍「秋一拳」嘗試新拍攝手法，最終以流暢的故事和鮮明的視覺風格脫穎而出，獲得大賽直屏組金獎。隊員張煥霖提到，這次是很大的挑戰，「不管是構圖、剪輯、還是故事編排節奏上，都要更真實、更精準。」

除此之外，獲得大賽銀獎的粵港澳隊伍「刮刮樂」的作品《琴澳Online》，結合AI與科技元素，以遊戲玩樂狀態的角度去呈現澳門、橫琴的文化特色，贏得現場觀眾青睞。李文釗指出，比賽的大主題是「智AI」，而AI跟遊戲都是虛擬的東西，團隊決定用這樣的方式串進故事線中，讓玩家在互動中感受兩地魅力。

「這屆比賽融合了創意跟AI的元素，所以對於選手們來說，在作品表達跟拍攝的過程當中有很多出彩的地方。」台灣知名電影導演、製片人張書瑋作為本次賽事的評審之一，他給予兩個賽區的選手高度評價，「這個比賽最大的亮點，就是兩岸四地青年們集思廣益、透過作品交流，他們在投入感、代入感與創作力都越來越強，他們充滿創意，沒有包袱。」

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