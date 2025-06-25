李大維回憶錄／過境談不攏 美一度爆粗口 扁改飛利比亞

2006年陳水扁前總統不滿美國的過境安排，突然取消過境美國，改由經阿聯、利比亞、新加坡、印尼等國，尤其利比亞被美國稱為「流氓國家」，讓全程與美國協商的李大維感到悲傷與羞辱。圖為當年擔任專機任務的華航空姐因不能入境利比亞，在制服上用膠帶貼出利比亞字樣。（圖／華航提供）

美東時間五月三日當日，再次和國安會高層通電話，對方告訴我，美方對黃志芳部長的五點聲明至感欣慰，希望可以在此基調上繼續合作。白宮和國務院 都已經備妥新聞發言準則，強調美方不是在中國壓力下做此決定。

下午一點，我抵達機場準備前往安克拉治接機途中，黃志芳部長突然電話指示取消原訂計畫。我即聯繫美方相關人士，包括AIT主席薄瑞光、軍政事務組長萬國成（Gregory K. S. Man），告知對方止步，不用前往。

薄瑞光主席也正在去機場的路上，聽聞消息頗為不悅，甚至使用粗話，萬國成組長則已經抵達芝加哥，正在等轉機到安克拉治。我也立刻致電國安會、國務院，美方當下決定撤回所有安全相關作業部署，而國務院發言人也在例行記者會中證實，陳總統此趟不會過境安克拉治。

國務院亞太局祈錦慕副助卿聞訊反應強烈，表示前一晚才和同仁加班到凌晨一點安排過境所需行政細節，認為我方此番做法無助雙方互信。美方安全單位原本已經抱怨準備時間太過匆促，現在又得緊急撤離，場面一片混亂。

最後，陳總統一行人選擇經阿拉伯聯合大公國阿布達比、荷蘭阿姆斯特丹降落，供專機短暫停留加油，但並未入境。回程代表團則過境訪問被小布希 總統稱為「流氓政權」（Rogue State）的利比亞，陳總統並與該國強人格達費（Muammar Gaddafi）會晤。專機在返台前，還短暫停留在與新加坡一海之隔的印尼巴丹島加油。至於台北方面何以有此戲劇性轉折，就非本人能了解。

五月九日，代表團結束哥斯大黎加行程返回台北時，美方告訴我，雙方應該往前看、向前行，對過去幾天發展未有評論，對台美關係也不致造成影響，美方唯一的遺憾是未能及早轉達決定給我方。

（摘自李大維《和光同塵》／聯經出版社提供）