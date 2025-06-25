李大維回憶錄／「你要跟總統說No？」蔡1句話讓李接外長

2016年12月蔡英文（中）與川普通話，李大維（右）時任外交部長，與當時的國安會秘書長吳釗燮（左）都在場。（總統府提供）

二○一六年三月分，鈴聲響起，是一通來自台北的電話。

通話中，我得知蔡英文總統當選人有意和我面談。第一時間便想到，欲談之事應與外交部長一職有關，但對我來說這一切還是相當意外，因為在人生規劃中，能走到政務次長，駐美、歐、加、澳四大國代表，在外交部歷史上也是空前，已相當滿足了，其他更有企圖心的事從來不在考量之中。我深知外交部長之位可遇不可求，因為牽涉到太多考量和因素。坐得上去，是命運；坐不上去，也是尋常。

掛了電話，我立即寫電報呈報外交部，告知要私人休假返台三日，懇請同意，並馬上訂機票安排回國之行。匆匆抵台後，總統當選人辦公室特地安排一輛車到家中接我，經由北平東路民進黨黨部辦公室地下室直接上樓，避開在外守候的媒體及攝影機。

蔡總統當選人非常直率，見面的第一句話，就是表達希望我返台接任外交部長一職。雖然心中已經有底，但我還是告訴她，還正推動「台澳自由貿易協定」，雖然要談成不容易，但還有機會，而且在我公職生涯規劃中，駐澳已經是最後一站了。

靜靜地聽完我這番話，蔡總統當選人看著我，笑了一笑，緩緩說道：「你要跟總統當選人說No嗎？」我即刻決定承擔此一重任，將之視為命中注定（manifest destiny）的使命，並成為蔡政府內閣第一位拍板定案的閣員。

外交部同仁相當敏感，見我返國休假僅短短三天，也沒進部，已略知大概。返澳後，不過短短兩週就收到電報，要我返國述職。因此，從四月初到五月上旬，我都在台北準備候任外交部長。

結束述職，我旋即返澳收拾行李並道別友人。澳洲 外交部次長特別設宴替我餞行，外交部長畢夏普 （Julie Bishop）則在辦公室接見、予以祝福，國會議員友人也舉辦歡送酒會，場面皆十分熱絡。他們認為，駐使能返國接任外長是件光彩的事，而接受他們祝福與鼓勵的我則是有些惆悵，澳洲是很棒的國家，我在這裡真正享受了工作和生活的平衡，遺憾的是只待了一年三個月，有些不捨，但無論如何，成命已接，是時候告別這段略顯愜意，卻也有努力方向的日子了。

二○一六年五月中旬，返回台灣，迎接新挑戰。

（摘自李大維《和光同塵》／聯經出版社提供）