台退將參加陸閱兵？恐丟退休俸

圖為2015年閱兵無人機方隊通過天安門廣場。（中新社）

大陸方面宣稱，將邀國軍老兵參加9月3日的天安門 閱兵。台國防部表示，由於消息剛宣布，尚未掌握是否會有退將出席，不過，立院已修正兩岸人民關係條例，退將若參加陸方黨政軍機關團體所舉辦之慶典或活動，而有向其旗、歌、徽行禮之類行為，最重可停發退休 俸，或罰鍰200萬至1000萬元(台幣，下同，約6萬至33萬美元)。

退輔會表示，為維護中華民國 主導抗戰的史實與正統性，近日起將舉辦抗戰勝利80周年暨九三軍人節慶祝系列活動，包括對參戰英雄頒贈榮譽狀，鼓勵退除役官兵參加。

退輔會日前提交立院報告也指，退伍軍人社團赴陸交流，應秉持不受訪、不發表政治性言論、不被媒體報導的原則。

2019年兩岸條例增訂第九條之三「退將條款」，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關之政務副首長或少將以上，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。違者得停止月退休給與的50%至100%，為期5年，情節重大者得剝奪之，已支領者應追回；無月退休給與者，得處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。當事人之勳獎章，應予追繳註銷。

「退將條款」上路後首位受罰者，是曾任國民黨黃復興黨部主委的退役少將臧幼俠。他因在香港出席統戰活動，起立聆聽中共國歌，去年10月被裁罰月退俸75%，為期5年。