我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

馬英九登嘉峪關 今訪酒泉衛星中心

特派記者廖士鋒／嘉峪關24日電
馬英九到訪嘉峪關後的下午，隨團採訪媒體也被安排到嘉峪關遊覽。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九到訪嘉峪關後的下午，隨團採訪媒體也被安排到嘉峪關遊覽。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九第4度訪問中國大陸，目前已經在甘肅嘉峪關市，大陸網友昨拍攝到他參觀嘉峪關關城的畫面。據悉，馬英九今天將前往參訪酒泉衛星發射中心，26日於敦煌舉行兩岸共同弘揚中華文化活動，27日上午還將參訪敦煌的太陽能發電裝置，最後返回台灣。

此次行程大陸官方對隨行採訪的媒體保密到家，台媒、港媒、陸媒基本上都不知道確切地點，媒體團與馬英九一行也並不同行，路線幾乎都錯開，僅在少數城市會合，馬英九在嘉峪關期間也沒有採訪行程的安排。

據悉，馬英九一行21日在甘肅天水祭拜伏羲氏後，前往了武威，隨後再搭機抵達嘉峪關機場。

23日上午有大陸網友在「天下第一雄關」嘉峪關景區拍攝到馬英九參訪畫面，現場並沒有看到大陸高階官員陪同。同時，嘉峪關知名景點「關照」簽發處證實馬英九來此一遊，並與「關長」握手合影，不過似乎受到官方要求，不能向媒體提供照片。

馬英九此次登陸後續還有4天行程，據了解，他將於24日參訪酒泉衛星發射基地，並於26日在敦煌參訪知名的莫高窟，且舉辦「兩岸共同弘揚中華文化」活動，27日上午還將參訪太陽能熔鹽塔式發電站，同日結束訪陸行程返回台灣。

馬英九 甘肅

上一則

新聞評論／郭昱晴的「鬼祟之刃」 斬首賴清德的團結

下一則

賴講「國家」／盧秀燕批總統個人史觀 未對焦民眾期待

延伸閱讀

馬英九出席祭伏羲大典 首位中華民國卸任元首與祭

馬英九出席祭伏羲大典 首位中華民國卸任元首與祭
馬英九首度祭祀伏羲廟：飲水思源是中華文化核心價值

馬英九首度祭祀伏羲廟：飲水思源是中華文化核心價值
馬英九訪福州三坊七巷 兩度哽咽致敬林覺民等烈士

馬英九訪福州三坊七巷 兩度哽咽致敬林覺民等烈士
兩岸趨緊張 馬英九會宋濤：兩岸合則兩利 分則兩害

兩岸趨緊張 馬英九會宋濤：兩岸合則兩利 分則兩害

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
士林地院。(本報系資料照)

不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

2025-06-21 11:52
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04
下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

2025-06-17 17:43

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束