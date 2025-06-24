馬英九登嘉峪關 今訪酒泉衛星中心

馬英九到訪嘉峪關後的下午，隨團採訪媒體也被安排到嘉峪關遊覽。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 第4度訪問中國大陸，目前已經在甘肅 嘉峪關市，大陸網友昨拍攝到他參觀嘉峪關關城的畫面。據悉，馬英九今天將前往參訪酒泉衛星發射中心，26日於敦煌舉行兩岸共同弘揚中華文化活動，27日上午還將參訪敦煌的太陽能發電裝置，最後返回台灣。

此次行程大陸官方對隨行採訪的媒體保密到家，台媒、港媒、陸媒基本上都不知道確切地點，媒體團與馬英九一行也並不同行，路線幾乎都錯開，僅在少數城市會合，馬英九在嘉峪關期間也沒有採訪行程的安排。

據悉，馬英九一行21日在甘肅天水祭拜伏羲氏後，前往了武威，隨後再搭機抵達嘉峪關機場。

23日上午有大陸網友在「天下第一雄關」嘉峪關景區拍攝到馬英九參訪畫面，現場並沒有看到大陸高階官員陪同。同時，嘉峪關知名景點「關照」簽發處證實馬英九來此一遊，並與「關長」握手合影，不過似乎受到官方要求，不能向媒體提供照片。

馬英九此次登陸後續還有4天行程，據了解，他將於24日參訪酒泉衛星發射基地，並於26日在敦煌參訪知名的莫高窟，且舉辦「兩岸共同弘揚中華文化」活動，27日上午還將參訪太陽能熔鹽塔式發電站，同日結束訪陸行程返回台灣。