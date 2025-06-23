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黑白集／當張曼娟遊新疆 竟也被青鳥出征…

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作家張曼娟。（本報資料照片）
作家張曼娟。（本報資料照片）

台灣作家張曼娟最近前往新疆旅遊，大讚住宿划算、景佳物美，卻遭青鳥圍剿，批她無視當地人權紀錄，吃「血饅頭」、變「海水正紅」，揚言丟了她的書。其實，類似情節早在網紅鍾明軒身上上演，他為此被稱「大外軒」，遭猛烈網暴。曾幾何時，台灣竟成一個沒有旅行自由的國家？

賴政府將兩岸交流都視為統戰，台灣人赴陸若讚揚大陸發展或美景，就被貼上舔共、拿紅錢標籤，無視兩岸因地理與文化相近，大陸本即是台灣人出境旅遊的熱門地，何況對岸近年突飛猛進，也是不爭事實。

尤其在親綠網紅暗指赴陸拍片的YouTuber都有「收錢辦事」之嫌後，「網路警察」更大舉出籠，逼得YouTuber爭相自清是自費旅遊，其中最受攻擊的鍾明軒還崩潰落淚。館長陳之漢訪上海全程直播，不斷重申「沒拿半毛錢」；就連張曼娟單純分享新疆旅遊紀實，也得強調「沒有接受任何黨派資源」，扭曲至極。

現在台灣人赴陸，不能說好只能說壞，還得扛上人權包袱；其實新疆人權爭議來自反恐，但當以色列讓加薩生靈塗炭後，「種族滅絕」帽子已難扣到新疆頭上。話說回來，青鳥若真關注人權，該先關心一下高雄大樹光電板開發案，當地一半以上坡度超過30%，該案削平山頭，更距聚落不到100公尺，颱風一來恐引發滅村危機，才是侵犯居住人權。（轉載自聯合報）

新疆 YouTuber 加薩

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