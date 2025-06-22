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觀察站／館長赴陸效應 重新省思賴17條契機

記者 廖士鋒
首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢訪問大陸六天五夜，他的YT頻道，觀看數量達到1000多萬次。（本報資料照片）
首度造訪中國的網紅「館長」陳之漢訪問大陸六天五夜，他的YT頻道，觀看數量達到1000多萬次。（本報資料照片）

「賴17條」發布已逾百日，各種公開的、不公開的兩岸交流幾乎都大受衝擊，不僅大陸團客赴台無望、數百位人員赴台參加旅展也受阻，台方縣市長或政治人物赴陸則是驟然萎縮。值此之際，網紅館長訪問大陸，讓台灣社會有了重新省思「賴17條」的契機。

綠營當前把兩岸交流多視為「高風險」行為，在政府接連祭出「橙色警戒」、「境外敵對勢力」後，不斷強調前往大陸的不安全、高危性，除了鼓勵民眾「登錄」（指政府設立赴陸港澳登錄系統），也不斷渲染氛圍，就連網美喝了含大麻飲料入境上海後尿檢陽性被關四天，高層都還要強調這是因為大陸「不是一個民主開放的國度」。

不過，館長前往上海，讓這股幾乎已將「交流」和「風險」乃至「滲透」畫上等號的政治潮流，倏然面臨了解構的危機。館長在上海的六天直播行程，僅在他的YT頻道，觀看數量已達到1000多萬次。這股力量雖有館長個人的立場背景、行程高度隨機性、與大陸民間真實互動等因素發揮作用，但更重要的是他身為勇於突破「賴17條」後兩岸氛圍的有力KOL（意見領袖），此刻幾乎是獨占了觀眾的市場。

館長赴陸後，輿論拉鋸不斷成為焦點。例如館長赴陸雖然沒有接受安排，仍被批評他得到「特許」，各種虛實真假消息也接連爆發激辯；作家張曼娟去新疆旅遊，被側翼出擊是「吃人血饅頭」，痛批她沒有就維族議題發聲。這些批評與說法，其實不少都是戴上有色眼鏡，逕自站在道德的制高點上，掃射這些民間的赴陸交流，也將中共統治的各項議題，拿來責問這些台灣的民間交流人士，這無疑違背了賴政府要求交流「去政治化」、「去風險化」的宗旨。

拋開政治口水，館長赴陸最重要的啟示是「互動」的作用：兩岸關係本來就有許多「張力」，尤其是在政治議題上，但關鍵是在實際互動中，這股張力怎麼被相互妥協與理解，從而營造出良善、和平的氛圍。顯而易見，沒有互動只會造成更多誤解，而愈「真實」的互動，愈能揭開「同溫層」打造出的對抗敵意。

在兩岸官方互動無解下，或許兩岸當局都應重視這次館長訪問大陸的輿論效應。台灣方面可思考，大陸民間對台敵意既然並沒有那麼多、那麼強，是否需要調整「境外敵對勢力」的定位，勿再動輒將大陸民間與中共黨政軍視為一體，修正過於強調風險之弊，真誠支持正常交流，推動兩岸民間往來的復甦，以求達成「和平共榮」。

至於大陸方面，可思考如何打造更為「真實」的兩岸互動往來空間，讓兩岸民眾都更能感受到彼此本來就可求同存異，並非生來就有深仇大恨，這包含推出更實際舉措，推動兩岸人員往來的正常化等等。

此外，如馬英九近幾次訪問大陸，公開的行程不斷減少，好幾次他在街上與民眾真實互動，隨行採訪媒體都是事後才知曉，若能讓這些互動自然呈現，對兩岸關係的助益，勢將大於現有模式。

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