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馬英九首度祭祀伏羲廟：飲水思源是中華文化核心價值

特派記者廖士鋒／天水即時報導
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前總統馬英九21日在伏羲廟發表談話，當地特別開闢一片安靜的區域給馬英九受訪。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九21日在伏羲廟發表談話，當地特別開闢一片安靜的區域給馬英九受訪。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九21日首度前往甘肅天水伏羲廟祭祀伏羲氏，創下首度有中華民國卸任元首前往伏羲廟祭祀的紀錄，他在現場表示，慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值，期許海峽兩岸的年輕人進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。

此次祭典大陸方面有藏族的大陸全國人大常委會副委員長洛桑江村、以及大陸全國政協副主席楊震兩位「副國級」領導人，此外還有甘肅省委書記胡昌升、甘肅省長任振鶴、大陸國台辦主任宋濤等多位官員出席。

參加祭典的高級領導人車隊中，洛桑江村、楊震、胡昌升、宋濤等人乘坐第一車，馬英九和訪團坐第二車，下車時馬英九還與現場媒體和工作人員揮手致意，祭祀場地的路口周圍擠滿了觀看大人物的當地民眾。至於宋濤則和胡昌升有說有笑，其後宋濤與馬英九並行走在洛桑江村、楊震後方。

前總統馬英九（右二），在國台辦主任宋濤（右一）陪同下，21日上午前往天水伏羲廟祭...
前總統馬英九（右二），在國台辦主任宋濤（右一）陪同下，21日上午前往天水伏羲廟祭祀。（記者廖士鋒／攝影）

在獻花順序上，陸方這次仍安排馬英九與宋濤一齊獻花，兩人排序在洛桑江村、楊震之後，但位於甘肅省委書記胡昌升、省長任振鶴、省政協主席莊國泰之前。相關安排與去年馬英九祭祀黃帝陵時相較，位階似略有上升，因為當時陝西省委書記趙一德獻花順序在宋、馬之前，此次甘肅省委書記則在兩人之後。除了馬英九以外，今日也並無其他台灣政要參加祭典。

馬英九隨後向現場媒體發表感言，他表示，帶領大九學堂學員參與公祭中華人文始祖伏羲大典，「我感覺到意義非凡」。這不但是中華民族追本溯源、尋根問祖的優良傳統，更是一個很好的機會，讓年輕人體驗中華文化與中華文明在我們每一位中華兒女身上留下深刻的影響。

前總統馬英九（左），國台辦主任宋濤（右）21日向伏羲獻花。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左），國台辦主任宋濤（右）21日向伏羲獻花。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九指出，伏羲是中華民族人文始祖，為《史記》中的三皇五帝之一，有「三皇之首」、「百王之先」之稱。伏羲不僅根據天地萬物的變化，創造了八卦，成了中國古文字的發端，也結束了「結繩紀事」的歷史，在古代被視為人文始祖，深刻影響了後世的民間信仰體系。祂遺留下來種種成就，標誌著中華文明的開端。我們中華民族能有今天的進步與成就，必須飲水思源，感念著中華始祖對我們後世子孫深刻的啟發。

他強調慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值。自己去年也帶著「大九學堂」的台灣同學到陝西祭祀軒轅黃帝陵，黃帝和伏羲氏同樣是中華民族共同的始祖，當時整個過程跟今天一樣，莊嚴肅穆，感人萬分。

2025年祭祀伏羲大典在夏至即21日登場，現場700餘人參加。（記者廖士鋒／攝影...
2025年祭祀伏羲大典在夏至即21日登場，現場700餘人參加。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九並指，大部分的台灣人對中華文化的民族認同，有其堅定的信仰，這也是台灣人民美德的一部分。即使過去台灣曾被日本統治五十年，仍堅持身為黃帝子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

他說，這次率領「大九學堂」參與公祭伏羲大典，就是希望藉此再度表達，台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳統的重要性。同時他也期許海峽兩岸的年輕人，能夠透過參與祭祀中華人文始祖的莊嚴儀式，更深刻感受到中華文明對我們當代的意義，以及身為炎黃子孫的驕傲，進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。

伏羲廟建於明代成化年間，是中國現存規模較大的明代伏羲祭祀建築群，廟內多棵古樹都有數百歲的樹齡，不過部分廟內建築毀於中共的文化大革命，直到1980年代以後，當地官方才開始積極重修，並於1988年重新啟動祭祀伏羲大典。主辦單位統計，今年出席人數為759人，其中台灣民眾240多人。

公開資料顯示，曾經前來祭拜伏羲氏的台灣政要包含曾任中國國民黨榮譽主席的吳伯雄、副主席林豐正、蔣孝嚴、詹春柏、林政則，新黨主席郁慕明等人。

至於伏羲祭典，過往大陸官方都是指派一位「副國級」領導人出席，近年則增加成兩位，尤其是2023年起，陸方開始安排大陸全國人大常委會副委員長、政協副主席兩位「副國級」領導人同時出席大典，至今年仍維持這一格局，拉抬了活動的規格，與黃帝陵祭典一致。

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