紐時：台96%能源仰賴進口 陸若環台封鎖 台綠電難自足

台灣能源仰賴進口，圖為一艘中油天然氣運輸船正準備靠港卸氣。(圖╱中油提供)

紐約時報報導，中國大陸在近來環台軍演模擬封鎖台灣能源供應的行動。專家指出，對台灣而言，為確保燃料供應無虞，能源組合多元化顯得益發重要。

根據報導，大陸軍事刊物「艦船知識」近來直指台灣最大弱點之一就是超過96%能源仰賴進口，包括石油 、煤炭和液化天然氣（LNG）大多透過海運，且大部分石油來自中東，只要北京封鎖這些船隻運輸，就能「不戰而屈人之兵」。

報導指出，大陸在近期舉行的環台軍演中模擬這類封鎖行動。台灣的海上能源運輸若真的遭到封鎖，不僅會重創台灣，還可能使全球經濟陷入停滯，因為全球先進晶片的主要產能集中在台灣。

包含高耗能半導體領域在內的台灣製造業，消耗全台逾三分之一能源。隨著台積電 等晶片製造商在台灣興建更多廠房以滿足人工智慧（AI）晶片飆升的需求，確保電力自主對台灣至關重要。

為蘋果和輝達 （NVIDIA）代工生產的台積電目前在台設有17座工廠，並計畫今年再建6座。輝達、谷歌（Google）及亞馬遜（Amazon）也已宣布在台投資。台灣政府預估，為滿足AI產業的爆發性需求，未來5年內全台電力需求預計大增13%。

隨著台灣能源需求成長，提高清潔能源供應的努力顯得更重要，但也更難實現。2016年，時任總統蔡英文政府曾矢言，到今年預計有20%能源來自再生能源。但截至去年底為止，官員坦承難以達標，並下修今年再生能源發電占比目標至約15%。

台灣中油改造原本用於開採石油的鑽井平台，在台灣東海岸地震活躍的山區打造地熱井，深度超過3000公尺。利用地熱發電是新興領域。

地熱發電產業目前僅占台灣能源供應不到1%，政府表示，未來30年內將提升比重至15%。不過，地熱發電的一大阻礙是人力配置。中油探採事業部測勘處副處長陳炳誠表示，專業技術工程師大多不願在泥濘多雨的戶外鑽探現場工作。他指出，多數人工作不到1年就會離職。