我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

習近平曾稱2027前侵台 蕭美琴：台灣需讓其決策更複雜

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。（圖／台總統府提供）
副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。（圖／台總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，被問及中國國家主席習近平曾表示將於2027年前入侵台灣，蕭美琴說，無論是2027年、之前或之後，台灣需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

對於習近平曾稱2027年前入侵台灣，蕭美琴表示，這個時間表牽涉到中國的意圖及其能力。對台灣來說，所做的一切最終都是為防止衝突發生，無論是2027年、之前或之後，需要同時處理「意圖」及「能力」此二方面。在能力方面，必須強化不對稱的國防戰力，嚇阻中共並使其明白侵略台灣將付出極大的代價；「在制衡能力方面，我們朝此方向努力。」

在意圖方面，蕭美琴說，中國聲稱擁有台灣主權，並透過外交、軍事和經濟手段在全球實現這個主張。「我們需要做的是，影響他們的決策評估，讓其決策過程更為複雜」，並傳達「維持現狀是符合當今包括中國在內所有利害關係人的最佳利益」。

蕭美琴強調，「我們致力維持現狀」，與中共之間存在著分歧，尤其是在政府運作方式以及政府與人民的關係上，目前的現狀已是一個穩定的框架，讓雙方得以追求各自的發展與繁榮。「我們不會挑釁或破壞現狀，但也不會屈服於脅迫。我們需要清楚地表明，中國以脅迫、威脅迫使我們屈服於其政治制度的意圖不會得逞」。

至於中國入侵會是什麼樣貌？是場實體戰爭？還是認知戰？或是試圖影響國民黨？蕭美琴表示，台灣周邊有許多軍事活動、認知作戰、假訊息、分化社會、削弱國內團結與凝聚力，這些都已在進行中，網路攻擊也早已發生。因此，需要混合型因應方式。她不願去想像實體衝突的樣貌，因為那將是人類的災難與地獄，也會對中國人民造成傷害。我們持續投資國防，希望能真正達成嚇阻效果，避免衝突發生。

節目主持人詢問，有65%的台灣人願意抵抗入侵，相較於幾年前的50%有所提升。他們也造訪「黑熊學院」，了解台灣民眾為此所做的準備。

蕭美琴說，這正是廣義的全社會或全民韌性的一部分。多年來，國內許多民調都顯示，台灣人民對於保護自由、國土，以及生活方式和民主制度方面的態度非常堅定。但這不能只是在意志或理念層面，還必須有實力與良好的訓練來支持。政府的責任是讓社會擁有足夠的工具以自我防衛。

被問及台灣將風力發電機設置在海上，不僅能提供能源，還可作為封鎖或軍事防禦的據點，是否為真？

蕭美琴說，台灣周邊很多新技術或新設施都具有雙重用途。不過就風機來說，這是推動多元能源組合的一部分，與其完全依賴進口能源，希望具備本土能源生產能力。在軍事方面，歷來台灣周邊有些被稱為「紅色登陸區」的地點，這些地方在軍事上被認為是較容易進行兩棲登陸的區域。世界上每個面臨重大威脅的國家都會檢視自己的登陸區，並在這些區域加強防禦。而台灣沿海地區的新建設與地貌變化，也對登陸區的評估造成影響，「並促使我們思考不同的防衛方式。我們的軍方也會持續與全世界夥伴合作，從專業角度評估，尋求更有效的嚇阻與防禦方式」。

習近平 中共 民調

上一則

蕭美琴稱「始終支持維持現狀」 籲陸：與台民選領袖對話

延伸閱讀

蕭美琴籲陸：與台民選領袖對話

蕭美琴籲陸：與台民選領袖對話
普亭8月底訪中與習近平會談 出席峰會及二戰紀念活動

普亭8月底訪中與習近平會談 出席峰會及二戰紀念活動
馬英九讚習近平讓中國脫貧「古今中外罕見」台陸委會回應

馬英九讚習近平讓中國脫貧「古今中外罕見」台陸委會回應
習近平與普亭通話談以伊衝突 4點主張曝光

習近平與普亭通話談以伊衝突 4點主張曝光

熱門新聞

館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍