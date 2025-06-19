我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

馬英九訪福州三坊七巷 兩度哽咽致敬林覺民等烈士

特派記者廖士鋒／福州19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統馬英九（右二）訪問福建，18日在大陸國台辦主任宋濤（右）的陪同下，與台灣青年學生到福州三坊七巷及林文忠公祠（林則徐紀念館）參訪。（中通社）
前總統馬英九（右二）訪問福建，18日在大陸國台辦主任宋濤（右）的陪同下，與台灣青年學生到福州三坊七巷及林文忠公祠（林則徐紀念館）參訪。（中通社）

前總統馬英九第4度訪問大陸，昨到與民國史、民族抵禦外侮歷史相關的福州市三坊七巷，參訪林覺民故居、林則徐紀念館，向革命烈士林覺民及民族英雄林則徐致敬，期間兩度哽咽落淚。

三坊七巷是知名歷史文化區域，現已被大陸官方列為聯合國世界物質文化遺產申請預備名單，區域內有多位清代、民國初年的名人故居或相關遺跡，包含嚴復、薩鎮冰、林則徐、林覺民、沈葆楨等人。

昨日馬英九一行在大陸國台辦主任宋濤、福州市長吳賢德下，先後參觀林覺民故居、台灣會館、林則徐紀念館，幾處館方在馬英九抵達前已先對遊客「清場」，準備接待。一位林則徐紀念館工作人員透露，館方接待訪賓「像是這麼隆重的比較少」。

馬英九此次在林覺民故居參訪時，仍略有哽咽，也再度提及「與妻訣別書」。而在台灣會館，馬英九特別朗讀了1925年孫中山先生逝世後，北京大學台灣同學會獻上的輓聯「三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導；四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」。至於在林則徐紀念館，馬英九、宋濤等人皆配帶鮮花，一齊向林則徐塑像行三鞠躬禮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，到三坊七巷，看到了不管是嚴復或是後來到台灣的許多名人，都覺得非常親近，特別像沈葆楨先生的玄孫，恰好是馬英九先生的高中同學沈呂巡（曾任外交部政次），所以到這邊看看這些當年為了建設台灣及為了整個台灣民眾服務的先賢先烈，「我們後代來看到是非常感動的」。

據悉，馬英九昨日下午還前往船政博物館參訪，惟未開放採訪。截至發稿，馬英九昨晚在福建的活動仍保密，但不日將轉往甘肅省，擬參加21日登場的祭伏羲大典。

此外，陸委會昨日再次發出澄清，強調馬赴陸已無需申請，此行亦未提供任何行程與擬拜會人員給陸委會。

馬英九 甘肅 聯合國

上一則

青少年犯案去年查獲4.7萬人次創新高 7成5當車手

下一則

黑白集／只聽簡報 不「共商國是」 府方讓人倒盡胃口

延伸閱讀

兩岸趨緊張 馬英九會宋濤：兩岸合則兩利 分則兩害

兩岸趨緊張 馬英九會宋濤：兩岸合則兩利 分則兩害
馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大
馬英九訪廈航談兩岸直航當年盛況 主動提「我們憲法」

馬英九訪廈航談兩岸直航當年盛況 主動提「我們憲法」
廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮