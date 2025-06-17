馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

台灣前總統馬英九 一行17日上午深入福建偏遠山村，在名為「下黨」的區域參訪古建築廊橋，以及中共 總書記習近平 當年到訪的場所與展館，針對當地保存完整的特色建築聚落，馬英九以「饒有古意」形容，大陸國台辦主任宋濤17日也陪同馬英九前往參訪，兩人互動相當熱絡。

影片來源：聯合新聞網

馬英九到訪福建已經第四日，17日前往的下黨鄉，位於福建省寧德市壽寧縣境內，上午自寧德市區出發的車程3個小時，期間途經諸多隧道與山路，該處也是閩浙兩省交界，相當接近浙江省界。

17日陪同馬英九前往下黨的不再是國台辦副主任潘賢掌，而改由宋濤親自上陣，還有數位國台辦局長在場陪同，中共壽寧縣委書記周乃松也全程作陪。雖然單純是走訪行程，但馬英九與宋濤互動熱絡。

第一個走訪的景點是始建於明代、重建於清代嘉慶五年即西元1800年的閩東北木廊橋「鸞峰橋」，這座橋已經被大陸官方計畫申請聯合國世界物質文化遺產，不過當地安排的解說員不斷講解時任寧德地委書記的習近平1989年夏天到這座橋休息的經歷，走到橋尾時，經由宋濤詢問橋梁是否為明代建築後，解說員才開始說起這座橋梁作為珍貴中國傳統建築的本質。

其餘馬英九參訪景點，大多都與習近平息息相關，可謂是「習味」濃厚，例如小學議事舊址、派出所、鄉政府舊址、「難忘下黨主題館」，這也是當地旅遊推廣的重點。

在參觀小學議事舊址時，馬英九建議當地標註當年習近平老照片的年份，宋濤馬上呼應，也要求地方落實，在小學看到「好好學習天天向上」標語時，宋濤解釋這是中共前領導人毛澤東說的，兩人接著討論書寫由左還是由右開始的問題，馬英九還打趣說「左過頭了」，宋濤也笑了出來。

馬英九明顯較為感興趣當地的傳統建築、而非「紅色」性質。在馬英九與宋濤步行於下黨古村的聚落建築群期間，本報記者詢問馬英九，對下黨有什麼樣的感受？馬英九表示「饒有古意」，並用閩南語反問記者「聽得懂嗎」。

此外，在主題館參訪時，中共壽寧縣委書記周乃松介紹「鄉村振興」（以前曾稱為「扶貧」），向馬英九表示現在「壓力很大」，當地「正在按照總書記要求全面推進鄉村振興」，當地一個縣在2023年就有驚人的數萬件鄉村振興案子，這幾天在密集地做，今年要「驗收」，馬英九則說，「有壓力才有進步」。

在館內馬英九也詢問為何福建的「福」沒有簡化字，宋濤則機智地回答說，「福不能減」。