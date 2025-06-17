馬英九訪廈航談兩岸直航當年盛況 主動提「我們憲法」
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統馬英九在參加海峽論壇大會後，昨上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年盛況，廈門航空董事長趙東打趣表示馬應多做幾年，馬則回應說，「我們憲法」規定，連選得連任一次。
陪同馬英九參訪廈航的包括趙東和國台辦副主任潘賢掌等人。馬英九用閩南語向接待人員說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來，台獨祂不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑用國語重述表示，「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」。
導覽期間提及兩岸直航人次，展版上有2005年到去年兩岸航班執飛情況曲線圖，其中馬政府時期兩岸直航人數位於高峰，全年達1000多萬人次、近年則跌至低谷，只剩500多萬人次。馬英九對當年盛況表示「小弟也有貢獻」，引來趙東回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬則回說，「我也想多幹幾年，但我們『憲法』規定，連選得連任一次」。
針對馬英九海峽論壇期間言論遭綠營批判，蕭旭岑昨回應，馬依據中華民國憲法與兩岸條例進行交流，為台灣人民發聲，民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感謝馬英九協助穩定兩岸關係。
此外，據央視新聞聯播，兩岸融合發展示範區建設專題推進會15日在福建廈門舉行，王滬寧在會上表示，要貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，高品質建設兩岸融合發展示範區
王滬寧並指出，要尊重關愛造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年赴大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合。
上一則
新聞眼／老柯戳破大罷免假象 為何賴可以忍？
下一則
FB留言