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馬英九訪廈航談兩岸直航當年盛況 主動提「我們憲法」

特派記者廖士鋒／寧德17日電
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前總統馬英九（中戴墨鏡者）16日率台灣青年參訪廈門航空，談話間提及「我們憲法」規定，連選得連任一次，引起關注。（新華社）
前總統馬英九（中戴墨鏡者）16日率台灣青年參訪廈門航空，談話間提及「我們憲法」規定，連選得連任一次，引起關注。（新華社）

前總統馬英九在參加海峽論壇大會後，昨上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年盛況，廈門航空董事長趙東打趣表示馬應多做幾年，馬則回應說，「我們憲法」規定，連選得連任一次。

陪同馬英九參訪廈航的包括趙東和國台辦副主任潘賢掌等人。馬英九用閩南語向接待人員說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來，台獨祂不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑用國語重述表示，「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」。

導覽期間提及兩岸直航人次，展版上有2005年到去年兩岸航班執飛情況曲線圖，其中馬政府時期兩岸直航人數位於高峰，全年達1000多萬人次、近年則跌至低谷，只剩500多萬人次。馬英九對當年盛況表示「小弟也有貢獻」，引來趙東回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬則回說，「我也想多幹幾年，但我們『憲法』規定，連選得連任一次」。

針對馬英九海峽論壇期間言論遭綠營批判，蕭旭岑昨回應，馬依據中華民國憲法與兩岸條例進行交流，為台灣人民發聲，民進黨就算無能處理兩岸關係，至少該感謝馬英九協助穩定兩岸關係。

此外，據央視新聞聯播，兩岸融合發展示範區建設專題推進會15日在福建廈門舉行，王滬寧在會上表示，要貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，高品質建設兩岸融合發展示範區

王滬寧並指出，要尊重關愛造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，暢通台灣青年赴大陸發展管道，促進兩岸同胞心靈契合。

馬英九 中華民國 民進黨

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