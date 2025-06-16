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「館長」結束上海行：看到大陸在進步 民進黨在內耗

特派記者陳宥菘／上海16日電
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館長15日晚返台。(記者黃仲明／攝影)
館長15日晚返台。(記者黃仲明／攝影)

「館長」陳之漢六天五夜訪陸行昨日落幕，對於行前以「和平大使」自居的期待，他自評此行「非常成功」，強調仇恨來自於不瞭解，而見面三分情。他也回應「捧陸貶台」的批評，強調自己是台灣人，從未批評台灣，「今天台灣不是不好，是民進黨不好」；並重申此行沒有拿大陸官方半毛錢。

館長昨晚從上海搭機返回台灣，結束他對大陸的首度訪問。館長昨中午在上海受訪表示，經過此行，他過往對大陸種種負面認知一掃而空。大陸的確進步得很快，「台灣必須好好思考，要帶給人民的未來是不斷內耗？準備面臨戰爭？還是要努力進步？」

針對有人批評他此行是「吹捧大陸、貶低台灣」，館長強調自己從未貶低台灣，是被人斷章取義，「我以前認為台灣No.1，但是我們來到這邊（大陸）要自省，不能驕傲」。他把砲口指向民進黨說：「今天台灣不是不好，是民進黨不好。（民進黨）執政已九年，這十年中國大陸進步多少，我們又進步多少？」「民進黨就是玩選舉，天天要選，玩的是奪權、內耗。」

館長：人民如果愈來愈好，永遠打不起來

館長表示，如果兩岸可以交流就一定要交流，仇恨來自於不瞭解，而見面三分情，「人民如果愈來愈好，永遠打不起來」。他也提到，在他訪陸後，有很多台灣人都想到大陸看看，這就是他此行最大的目的。

未來是否規畫再訪陸？館長說，他目前還不知道，要先回台灣「面對一場硬仗」。盡管大陸歡迎他到訪，但台灣內部相當分歧。他重申此行沒有拿（大陸官方）半毛錢，都花自己的錢，所以還要回去看效益表現。

館長此次訪陸獲得巨大關注，前五天在YouTube合計開了九場直播，累計總觀看次數突破1600萬，最高同時在線40萬人以上。

民進黨 YouTube

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