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海鯤艦動力航行最後測試正常 下一步展開海測

記者李人岳、劉學聖／綜合15日電
台灣自製潛艦原型艦海鯤號14日在高雄港區內，進行動力及相關系統的最後測試與調校。（記者劉學聖／攝影）
台灣自製潛艦原型艦海鯤號14日在高雄港區內，進行動力及相關系統的最後測試與調校。（記者劉學聖／攝影）

台灣自製潛艦原型艦海鯤號究竟何時展開海上測試引發外界關注，停靠台船碼頭多時的海鯤艦昨天在高雄港區內，依靠自身動力進行航行測試，並且升起三具光電桅桿，朝出海測試更前進一步。

海軍官員表示，海鯤艦昨天進行動力及相關系統的最後測試與調校，測試結果正常，後續只要確認安全達到標準，即可出海展開海上測試。

海鯤艦原訂4月展開海測，不過兩個多月過去始終只聞樓梯響，停靠高雄港第九二號碼頭多時的海鯤艦，昨天下午1點半左右終於出現在高雄港台船港區內，海鯤艦在不靠拖船的情況下，依靠自身動力航行，並多次進行原地迴轉等動作，同時也伸放三具光電桅桿。

海鯤艦測試期間，甲板及帆罩上都有工程人員緊盯海鯤號的航行狀態，甲板上護欄也都已撤除，工作人員繫安全繩固定；據了解，潛艦內官兵都在各部位進行各項裝備測試，岸邊也有海軍人員觀察海鯤艦的測試過程。整個測試航程在下午4點左右結束，歷時約兩個半小時。

海鯤艦的測試進度也牽動潛艦預算能否順利解凍，但原訂4月開始的測試一延再延，國防部長顧立雄強調海測沒有時間表，必須達到安全條件才能出海；海軍司令部則表示海鯤艦已到海測最後確認準備階段，目標仍是今年9月完成測試、11月交艦。

國防部

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