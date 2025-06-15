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上海遇男子持五星旗嗆台獨 館長：兄弟打架還是兄弟

台灣新聞組／綜合15日電
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，14日中午出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，14日中午出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，昨中午出現衝突場面。一位男子拿著五星旗從人群中衝出，對其大喊「台獨」，隨後被多人壓制在地上。館長對此表示「該遇到的就會遇到，也滿有趣的」。館長也表示，「兩岸可以爭執、可以吵架，但兄弟打架還是兄弟」，他呼籲兩岸政府好好思考，民眾的每條生命都是無價的。

本報系聯合報報導，從館長的直播中顯示，事情發生在館長和民眾及餐廳工作人員合照後準備離開，當時門口出現一陣騷動，一位男子一邊拿著五星旗衝出來，一邊大喊「國旗在這裡」，隨即被多人擋住、對他說「不要這樣」，該名男子接著被壓倒在地上。

男子被壓倒在地上時一邊大喊「台獨！台獨！」，路邊則有另一位女子不斷重複「才不是，他不是！」

隨後館長一行人上車，他一邊說「這叫做有趣」，此時車外仍持續傳出喧鬧聲，在車外有人大喊「館長加油」後，他也回應「加油，謝謝。」

館長在上車後表示「大場面、大場面，難得的大場面」，他並提到，剛剛很多粉絲在店裡時提醒他有人在外面準備鬧事，他則回應「沒事，這個場面我們見多了，是小事」、「該遇到的就會遇到，也滿有趣的」。

另據旺報報導，館長在上海受到民眾熱情歡迎，收到各種食物和禮物，也不吝讚美上海的發展，14日搭高鐵前往西湖，介紹大陸高鐵商務艙座椅的平躺功能時，疑似有旅客不滿館長過於美化大陸，館長當場回嗆，「台灣高鐵商務艙和大陸一樣嗎？我就是要讓青鳥崩潰！你們只會黑人家、製造仇恨！」

由於民進黨立委王義川曾聲稱中國大陸高鐵沒有靠背， 報導指出，館長昨下了高鐵轉乘遊覽車時，特地向王義川喊話，「王義川如果願意，本人包套從飯店到高鐵，你一塊錢都不用花，我帶你遊上海」，「我很想約他，因為他都在胡言亂語」。

館長15日將從上海返台，他坦言已做好心理準備，綠營已磨刀霍霍等著修理他，把他抹黑成賣國賊、漢奸、走狗，他也預告接下來將投入反對大罷免的行動。

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