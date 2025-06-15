冷眼集╱大陸公民當台灣兵 一邊一國、一國兩區頻切換 綠錯亂

賴清德總統。（本報資料照片）

一名北市26歲男子放棄中華民國國籍、入籍中華人民共和國已約九年，卻在去年接獲區公所公文，要求他返台服役，否則將依法究辦。家屬憂心他若返回大陸，恐遭叛國罪名追究。北市兵役局表示係依據內政部 公函辦理；內政部及陸委會也稱不因入了陸籍，就免除服役義務。賴政府一方面將對岸定位為敵對勢力，視各種交流為統戰，卻又要求大陸公民返台服兵役，令人不禁想起周星馳《功夫》裡的名言：「你搞得我好亂啊。」

賴政府上任一年來逐步向兩國論傾斜，從觀光、教育、宗教等方方面面收緊兩岸交流，今年更拋出五大國安及統戰威脅、17項因應策略，並將對岸定位為「敵對勢力」，讓兩岸敵意螺旋升到最高點。

賴政府也全面對內清查，要求軍公教公職人員甚至連約聘雇人員具結沒有大陸居留證、身分證，此舉也逾越兩岸人民關係條例在中國大陸設籍或取得陸方護照 才會失去擔任軍公職資格的規定。在福建華僑大學任職的台籍教師張立齊，更因曾於大陸取得「定居證」，成為首例被陸委會註銷台灣戶籍者。

陸委會稱依據今年4月頒布的函釋，依兩岸人民關係條例認定「設有大陸戶籍」包括持有大陸定居證或居民身分證，因違規故註銷其台灣身分。但張立齊抗議，定居證與大陸居民身分證、居住證不同，不代表真正設籍，何況他的定居證在去年6月已失效，陸委會讓他變成「流浪地球人」。

陸委會則稱，關鍵在「曾經領用」即已違法，還說一經領用定居證，就意味可辦常住戶口與申請身分證，故符合法條所稱「設籍」。然而，陸委會並未經過任何立法程序，就逕自擴張解釋條文，甚至以「持有定居證即等同具備申請身分證條件」為由，剝奪人民的公民權。註銷戶籍事涉人民基本權利，豈可在缺乏明確法律依據下，僅憑一紙函釋草率行事？

賴政府一方面將對岸視為敵對勢力，別說持有大陸身分證或居留證者無法擔任公職，甚至連出生於大陸的台灣高中生也被限制報考國防醫學院，更動輒給人冠上「中共同路人」的大帽；另一方面，卻又要求具大陸戶籍甚至持有大陸護照的「前國民」必須返台服兵役，豈不自相矛盾？如果照陸委會擴大解釋的函令，連拿了大陸定居證都會喪失戶籍，又為何有當兵的義務？

北市兵役局的解釋符合現行憲法「一國兩區」的憲法架構，內政部與陸委會的說法也是同一脈絡，當然不會因為拿對岸身分證就免除當兵義務。問題在於，當涉及人民權利時，民進黨 政府主張「兩國論」，對包括陸配在內的國人施以嚴格限制；一旦牽涉到人民義務，卻又回到「一國兩區」的憲法架構。說穿了，政府其實是擔心此一漏洞會被當作逃避兵役的巧門。

賴政府的國家定位在一邊一國跟一國兩區間不時切換，看哪個「好用」就拿來用，這下倒變成「了不起，負責」的翻版，也再次凸顯民進黨的錯亂，被自己倒打一耙。