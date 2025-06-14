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賴政府立場收緊 台灣罕見無縣市首長參加海峽論壇

記者廖士鋒、季相儒／廈門15日電
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福建省官方14日舉辦第17屆海峽論壇記者會。（記者廖士鋒／攝影）
福建省官方14日舉辦第17屆海峽論壇記者會。（記者廖士鋒／攝影）

海峽論壇將於今日舉行大會，據了解，在賴政府對海峽論壇政策立場收緊的背景下，今年罕見沒有任何台灣縣市長、縣市副首長參加，不過中華民國前總統馬英九將首度參加。主辦的福建省官方昨日上午強調「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往」。福建並預告兩岸融合發展示範區新政策將會聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作等方面。

馬英九一行於昨日下午飛抵廈門後，在大陸國台辦副主任潘賢掌的陪同下，前往洲際酒店下榻，預計今日出席論壇大會。馬英九結束在福建省行程後將轉往甘肅省參訪。

馬英九昨日率馬英九基金會「大九學堂」學生前往廈門參加「海峽論壇」，隨後將轉往甘肅公祭伏羲大典，這也是馬英九卸任總統後第四次訪問中國大陸。

馬英九昨日在機場表示，他此行目的不僅是要加深對福建當地歷史與產業發展的了解，更希望藉由面對面的互動，舒緩當前兩岸緊張的關係，促進兩岸民間更深入的交流與互動。

馬英九再次強調，兩岸青年是兩岸未來的希望，期盼透過交流，能鼓勵更多台灣青年到大陸去看看，也歡迎更多大陸青年來台灣走走，互相學習、彼此互動，這對兩岸和平一定會有所助益，也是馬英九基金會一直努力不懈的目標。

昨日上午福建省台辦副主任陳志勇在記者會上說，本屆論壇將有基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動。他也強調海峽論壇歷經風雨17載，「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

他並指，中共中央「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」發布以來，福建省已累計發布四批共62項舉措，大陸中央今年以來也共有11個中央和國家部委訂定政策文件。

陳志勇表示，下一步在政策出台（訂定）方面，將加大「向上爭取力度」，爭取更多大陸中央和國家有關部委訂定政策文件，同時推動省級層面出台新一批政策舉措。他透露，新政策將聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作等環節，另外如給台胞同等待遇，官方會持續優化台胞購房、養老、就醫方面政策。

廈門市副市長莊榮良則介紹廈金同城生活圈相關成果，他還指出，廈金通電項目的變電站投入運營，廈金通氣項目的氣源站具備投產條件。廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段，同時在廈台廈金往來貿易持續拓展。

馬英九 甘肅 中華民國

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