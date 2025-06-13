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領陸定居證即違法 陸委會：想回來須證明無雙重身分

記者陳政錄／台北13日電
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陸委會。（本報資料照片）
陸委會。（本報資料照片）

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸「定居證」，被陸委會宣告註銷台灣身分，但他質疑自己定居證失效後陸委會才函釋違法要處罰，溯及既往，程序有問題。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨強調，已確定張曾領用大陸定居證，「效期是不是已過，這不是本會考慮的範圍」，查到就是違法。

陸委會今年4月發布最新令釋指出，民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有大陸居民身分證與定居證。後，梁文傑上周宣布，張立齊因在2024年領用大陸定居證，已廢止其台灣身分，未來要來台須依兩岸條例相關規定申請才能入境。

在大陸網媒體「觀察者網」昨日刊出的專訪中，張立齊指控陸委會沒有給予時間處理，表示自己定居證已過期，變成「流浪地球人」，程序有問題，還聲稱陸委會當初曾表示，大陸定居證不觸犯兩岸條例等。

梁文傑昨一一回應表示，有關張立齊聲稱，自己定居證過期，沒有申請大陸戶口、領身分證，部分內容無法證實，但我方確定的是，張立齊確實領用過大陸定居證。「主管機關有詢問他，他是否有拿到定居證，他說有」。

梁文傑強調，只要曾申領就是違法，效期並非政府考慮範圍，例如若持大陸護照，即使失效被查到也違法。但倘若張不願意住在「民主自由的大陸」，也有行政救濟的方法回來，前提是須證明沒有雙重身分。

去年1月，張立齊作為首位在福建領取大陸定居證的台青，受陸媒宣傳，陸委會當時表示，國人如經中共有關部門批准在陸定居，且在期限內辦理戶口並申領陸方居民身分證，即違反兩岸條例之規定。

因此，梁文傑昨天也強調，「我們並沒有說過領定居證一定違法或一定不違法」，一切以4月最新令釋為解釋，且應自該法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算。

至於政府先前徹查軍公教時，傳出兩人持有大陸身分，陸委會協助註銷，是否與張立齊案標準不同。梁文傑解釋，上述兩人是主動承認，且自幼父母替其辦理，非自主意願，因此根據兩岸條例第九條之一第二項規定，主管機關認為有特殊考量，可保留台灣身分，前提是當事人職務結束後須完成放棄大陸身分相關程序。

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