馬英九4度訪陸將出席海峽論壇 馬辦：馬習三會是假消息

前總統馬英九將第四度赴陸訪問，首站到福建出席第17屆海峽論壇。圖為海峽論壇過去在福建廈門舉行。（新華社）

馬英九 基金會、大陸國台辦昨同日宣布，前總統馬英九將於14日起赴陸訪問，首站將到福建，赴廈門參加海峽論壇，這是台方卸任元首第一次出席該活動。大陸國台辦表示，歡迎馬英九先生來訪，將做好相關安排並提供必要便利，陸委會則批馬配合中共 政治操作。

馬英九將於14日至27日，率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉辦的「第17屆海峽論壇」、甘肅敦煌的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶台灣學子走訪「河西走廊」，出席「2025年公祭中華人 文始祖伏羲大典」等。行程為期14天，這是馬英九第四度訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬辦主任王光慈，及政大榮譽教授邱坤玄將隨行。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。她說當前兩岸形勢嚴峻，但兩岸交流不能停、不能斷、不能少。

至於傳出對岸以商量「馬習三會」為誘因，力邀馬出席，蕭旭岑駁斥是假消息，強調兩岸情勢越是嚴峻，越有交流的必要。

陸委會則表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，馬前總統竟配合中共政治操作，規畫率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，呼籲從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。

民進黨發言人吳崢說，嚴正呼籲馬英九站在維護台灣主權的立場，不要配合中國國家主席習近平的統戰大戲，否則是陷台灣人於不義。

海峽論壇於2009年在「海西論壇」的基礎上創辦，陸方定義為民間交流平台，台方則視為統戰平台，今年陸委會更首度「建議」地方政府「勿出席」相關活動、「不予核准」所屬人員出席。目前，尚未傳出任何縣市長得以參加今年的海峽論壇。

第17屆海峽論壇大會預計15日登場，朱鳳蓮昨表示，台灣有關政黨代表及各界人士超過7000人將受邀參加。