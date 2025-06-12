新聞眼／館長被熱情淹沒戳破謊言 青鳥嘲諷怕繭房塌？

館長11日上午前往徐家匯一帶，儘管正值梅雨季的上海細雨濛濛，沿途仍有許多大陸、台灣民眾追著直播來到現場，與館長合照、交流。（記者陳宥菘／攝影）

宣告了多天後，「館長」陳之漢終於到了上海，並在10日晚開啟了恰飯直播。在一家擼串店裡館長沒空吃，熱情的上海民眾不斷趕到店裡跟他合影，還帶著伴手禮，光一瓶台幣上萬元的貴州茅台就送了好幾瓶，連限量版泡泡瑪特都捨得送給館長。

沒在場的大陸粉絲，不管人在成都、東北還是河南 ，都直接在網路點單，各式餐飲、水果、特產、禮品即由外賣小哥不間斷地直送擼串店，整場直播就像是大陸人民熱情好客全集錦，或是中國人情味大放送。擼串店簡直被眼花撩亂禮物淹沒。

但館長午夜結束直播，半夜卻看了一堆青鳥的嘲罵與譏刺，怒從心中起、惡向膽邊生，根本睡不著覺，一早揉著惺忪睡眼開直播發洩。

館長此行目的就像他自己說的，讓台灣人看到大陸真相，戳破民進黨 謊言，讓兩岸恢復一家親，相互和平交流，一起吃飯喝酒，好過吃槍砲、子彈，互相殘殺。

這個素樸的願望能否達成呢？真心話，短期內頗難。羅馬不是一天造成的，台灣人近年愈來愈往其實全無出路的台獨趨近，當成內心裡一種既堅決又虛浮的烏托邦寄託，除了民進黨刻意建造的信息繭房，讓台灣人接觸不到大陸的真實生活場景外，另一個力量正是大陸崛起的本身，正在對台灣人的心理不斷堆疊上去的無形壓力。

後者這個原因跟美歐等西方國家加上日、韓等國，對中國近年不斷升高的敵意十分類似。中國的崛起對已保持了好幾個世紀的西方體系優勢、以及藉此形塑的西方文明優越論，正在造成顛覆性的打擊，整個西方與老牌先進國家，都在為即將失去其既有的優越地位惶惶不可終日，於是傾其全力圍堵中國。

自命於已躋身於先進文明之林的台灣，與西方的這一恐懼達到了完美的結合，在不願看到西方的衰落的同時，台灣更不願看到中國壯大，因為大陸的崛起同時還意味著其攻台能力的上升。而美國與西方又利用台灣的這層心理，鼓吹與大陸對抗的情緒。

不過，館長畢竟將一個簡單的事實藉著這趟大陸行在台灣全社會傳遞與擴散，就是大陸民眾對台灣的友好與溫暖，即使是在兩岸關係惡化多年之後，仍然歷久不衰；這可能讓台灣社會反思，對大陸的無端憎厭可能是受到了政治刻意操弄的結果，而開始修正自己的觀點。

另一方面，作為一個有巨大流量的網紅，館長也可能可以將新冠疫情以來即陷於低迷的赴大陸旅遊市場，重新打開。尤其是陸委會刻意用橙色警戒燈號以及遲不開放組團赴陸旅遊所拉低的兩岸交流幅度與數量，有可能重新拉高到相對趨於正常的水位。

無論如何，賴清德 政府意欲用人為的手段，包括動用司法去恫嚇人民與對岸接觸，讓整個社會被包裹在虛假的意識形態蛹繭裡，造成長期堅決的抗中態勢，只要有更多的網紅與人民想要探知真相，遲早都會被拆穿與化解。

正如黑熊院長沈伯洋在一頂頂扣往他人頭上的紅帽中，終於也為自己的父親戴上了一頂；此刻滿布天空的麥卡錫氛圍，也終會有煙消雲散的一天。