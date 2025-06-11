美智庫：中無法承擔攻台3原因 台2策略可自保維持穩定

中國山東號航空母艦。(路透資料照片)

華府智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）11日發表專文，以「中國無法承擔攻打台灣的三個原因」為題指出，三個非軍事條件使中共難以承受攻打或封鎖台灣的後果，只要台灣一來不走向正式獨立，二來維持豪豬式防禦姿態，結構性的經濟因素就會繼續對台灣有利，讓北京在現階段選擇「視而不見」維持區域經濟穩定。

該文指出，台灣在全球半導體產業的關鍵地位、台灣海峽與呂宋海峽的航運要衝，以及中國自身不利的經濟情勢，這三個非軍事條件讓台灣成為對北京來說很棘手的目標。中國共產黨政權正當性很大程度建立於在強大的經濟上，入侵或鎖台的經濟衝擊，足以動搖北京在國內的權力根基。

除了台灣台積電 在半導體業的重要性，台灣與呂宋海峽是全球重要航運通道，2022年台灣港口處理5860億美元貿易，台灣海峽通行總額達2.45兆美元。對台動武將嚴重干擾國際貿易。

雖然航線可改道，但中國若攻台，自身港口與海運基礎設施也會受創。地緣政治上，中國若封鎖海峽，將損及全球南方與金磚國家的利益，恐引發外交反彈，影響中國擴大全球影響力的布局。

中國目前的經濟狀況並非強健，受制於房地產 危機的後續效應、疲弱的內需消費，以及貿易戰關稅所帶來的不確定性。

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）去年一項研究，一旦發生封鎖，全球GDP將下滑5%，中國與美國分別下滑8.9%與3.3%；若發生全面入侵，全球GDP將下滑10.2%，南韓、日本與其他東亞國家將承受最劇烈衝擊。光是第一年的經濟損失就可能高達10兆美元，使得各方都更有動機避免衝突升級。

若中國要採取軍事行動，必須確保能在最短時間內攻下台灣，且不破壞台灣的晶圓廠與關鍵人員。鑑於中國近期因貪腐疑慮整肅軍方，無論是貪腐普遍或政治清洗，這些都不利於部隊戰備。若習近平 的將領貪腐嚴重，說明備戰狀況不如預料；若是政治清洗，則士氣與團結將受重創。

只要台灣繼續將自身塑造成一個「高風險、低收益」的攻擊目標，並善用其周邊的經濟結構優勢，就能在很大程度上維持「不可觸碰」的狀態。若再配合軍事戰略，例如成為「豪豬型國家」，採用反介入/區域拒止戰略（A2/AD），大量部署反艦飛彈、水雷與防空系統，則能進一步強化嚇阻。

對中國而言，台灣的主要價值在於民族主義層面的主權主張。北京對台獨議題的立場，也取決於美國是否賦予某些保證，包括不會阻止中國取得台灣出口的中低階晶片，以及不會支持台灣法理獨立。

昆西研究所的文章說，只要台灣不走向正式獨立，並維持「豪豬式」防禦姿態，結構性的經濟因素就會繼續對台灣有利，讓北京在現階段選擇「視而不見」，維持對區域有利的經濟狀態。