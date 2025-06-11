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心腹當共諜 檢竟不查吳釗燮 黃國昌：替綠築防火牆

記者蕭雅娟、屈彥辰、李成蔭、鄭媁／台北11日電
台北地檢署10日起訴民進黨共諜案，盡管昔日所屬幕僚涉案，但檢察官在偵查過程並未傳喚或就訊賴清德總統（右）及國安會秘書長吳釗燮（左）。（本報資料照片）
台北地檢署10日起訴民進黨共諜案，盡管昔日所屬幕僚涉案，但檢察官在偵查過程並未傳喚或就訊賴清德總統（右）及國安會秘書長吳釗燮（左）。（本報資料照片）

台北地檢署昨天起訴民進黨共諜案，從外交部一路追隨到國安會的國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑被指控洩漏諸多外交機密，在野黨均將矛頭指向吳，質疑長期把共諜當心腹的吳釗燮竟未被調查，是設防火牆替民進黨斷尾求生？

北檢證實偵辦此共諜案，不曾以證人或任何身分訊問過總統賴清德與國安會秘書長吳釗燮，並稱沒有傳喚他們作證的必要。

北檢在偵辦民進黨共諜案過程中，曾傳喚時任吳釗燮部長辦公室主任到案作證，釐清何仁傑位處角色及所能觸及的國家機密外交資料；外交部各局處等單位彙整的會議資料，送到部長辦公室時，身為部長核心幕僚的秘書何仁傑皆能接觸。

檢方指出，部長辦公室主任證詞足以證實何仁傑的犯罪事實，相關洩漏、交付的機密資料並非是吳釗燮直接交由何仁傑處理，無傳喚吳作證的必要。

賴清德總統前諮議吳尚雨部分，檢方同樣認為，吳尚雨僅提供賴清德在副總統任內出訪巴拉圭行程等行程類別檔案，也無傳喚賴清德到案作證必要。

民眾黨立委黃國昌表示，印證「抗中保台」的民進黨，「抗中是工作、舔共是生活」就是其DNA；此案涉及層面甚廣，從高檢署和北檢起訴範圍可以清楚得知，實已替民進黨築下防火牆，慎防擴大延燒，實乃斷尾求生。

黃國昌表示，除吳釗燮沒被追究法律責任外，高檢署起訴黃取榮違反國安法為中國發展組織，卻連發展多少人都沒有寫，「高高舉起、輕輕放下」，就是民進黨主政下的縮影；吳釗燮迄今神隱，長期把共諜當心腹，嚴重危害國安，未負政治責任，也不曾說過一句道歉。賴清德總統要繼續包庇嗎？

國民黨立委黃健豪說，期待國安會等相關部門確實揪出共諜，也呼籲民進黨，不要對不同意見者都抹成「中共同路人」，事實證明中共同路人、共諜等都在政府機關裡面，甚至是在民進黨中央黨部、國會辦公室中。

國民黨立委葛如鈞表示，千萬不可以「打蒼蠅，不打老虎」，有無調查、訊問吳釗燮？吳釗燮的辦公室搜查了沒？吳釗燮竟還在對美談判關稅的團隊當中，現在還赴外交涉當中，這是政府處理共諜案的方式嗎？「紅孩兒」陸續出現請好好調查。

國政基金會副執行長凌濤表示，吳釗燮重用共諜而不查是罪無可赦，是台灣歷史罪人；吳釗燮有無涉案，關乎國家中樞根本，檢調還在等什麼？

民進黨 賴清德 黃國昌

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