吳釗燮秘書交付的外交相關情報 對岸讚「稀有」

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的秘書何仁傑（左）等，因涉共諜案，台北地檢署10日起訴。（記者許正宏／攝影）

民進黨前資深黨員黃取榮遭對岸吸收淪為共諜，並單線發展吸收總統府諮議吳尚雨、外交部秘書何仁傑，檢方查出他使用陸方提供的公務手機，內有間諜 小遊戲App 「五子棋」，可單向回傳國家祕密，其中何仁傑交付的外交相關資料還被對岸稱讚「稀有」有價值，可多給獎勵。

檢調還原黃取榮的手機資訊，從公務手機中發現一款五子棋的小遊戲，由於記憶體占比特別龐大，吸引辦案人員注意，初查該五子棋看似遊戲，但無法玩遊戲，破解後才發現，實際上竟是對岸為掩人耳目，專門設計的單向回傳資料功能間諜App，一般人根本無從下載。這也是檢方偵辦共諜案首度發現以間諜App收集情資。

檢方追查，何仁傑涉在2022年12月至2024年3月，光是在一年四個月期間內，利用身為外交部長吳釗燮的秘書身分，彙整外交部各司處資料時，包括吳釗燮與中美洲等友邦國家使節的會見談話資訊、外交策略、工作會議紀錄、祕密談話，甚至還有經貿合作架構與目標，透過台灣通訊軟體傳給黃取榮。何仁傑坦承有提供資料給黃，但辯稱不懂資料內容及機敏性，他只是為吳釗燮整理資料，不會看資料內容。

檢調也還原黃取榮私人手機，不僅從中發現何仁傑傳給他的諸多機敏訊息，還發現黃與陸方情治工作人員對話紀錄，代號為「小陳」的對岸情工人員針對何仁傑提供的外交相關機密嘖嘖稱奇，不吝嗇讚許資料很「稀奇」、「真有價值、很有幫助」、「可以多給獎勵」。何仁傑矢口否認犯行，檢調也未查獲不法所得。

吳尚雨涉在2023年7月至2024年1月間，提供賴清德 在副總統時期出訪巴拉圭的機密資料，其中連不公開行程的途中，都能看到疑有大陸人士在路上抗議；吳也交付賴清德競選總統期間的行程給邱，邱傳給黃後，同樣以間諜App回傳陸方。