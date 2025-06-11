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潛伏逾20年 綠共諜案4人求重刑 在野黨：主人責任沒查

記者蕭雅娟、蔡晉宇／台北11日電
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民進黨前資深黨員黃取榮（右）涉為大陸地區發展組織，淪為共諜，10日被依違反國家安全法等罪起訴。（記者蕭雅娟／攝影）
民進黨前資深黨員黃取榮（右）涉為大陸地區發展組織，淪為共諜，10日被依違反國家安全法等罪起訴。（記者蕭雅娟／攝影）

民進黨前資深黨員黃取榮涉遭大陸吸收，透過前黨工邱世元，長期向賴清德諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮秘書何仁傑刺探、收集國家機密，黃、邱兩人共獲800多萬（台幣，下同）報酬。台灣高檢署、台北地檢署昨分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴四人，其中黃被起訴涉犯四罪，檢方累計共求刑30年6月，四人移審後，法院裁定繼續收押。

政府近年強調國安案件，但執政的民進黨卻爆發黨工、總統府、外交部高官身邊秘書都遭共諜滲透，在野黨批檢方的起訴是「高高舉起、輕輕放下」，連涉犯共諜的主人責任都沒查。

64歲黃取榮曾是民進黨新北市議員李余典前特助，也是資深黨工，2003在大陸經商、求學時被大陸中央軍事委員會情工人員「小吳」接觸吸收，2017年又認識「小陳」，黃取榮為圖謀個人私利，涉為大陸地區發展組織。

共諜綠友友關係網 製表／何祥裕、蕭雅娟
共諜綠友友關係網 製表／何祥裕、蕭雅娟

檢方調查，黃取榮返台以民進黨人脈，找民進黨民主學院前副主任43歲邱世元當下線，開發可刺探消息的間諜路線，替大陸情工人員在台物色、接觸、吸收國人，刺探、收集政府機關機敏資料。

檢方起訴指出，黃取榮透過邱世元找上賴清德任副總統時期的諮議吳尚雨（37歲），打探總統府消息，吳尚雨涉嫌提供賴清德在副總統任內出訪巴拉圭、以及競選總統期間的行程。吳尚雨在賴清德選上總統後仍然在賴身邊任職，被查獲後才被解職。

黃取榮還透過邱搭上42歲外交部長辦公室核心幕僚秘書何仁傑，從2022年12月至2024年3月間取得台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等。

北檢在新聞稿中痛批，黃、邱為獲取陸方不法報酬，向何、吳刺探、收集國家機密或公務上秘密，交付大陸地區，時間非短、犯罪情節重大；檢方也批何仁傑曾任國安、外交部會首長核心幕僚，竟罔顧國家對其栽培及信賴，洩密之犯罪時間甚長、洩漏之外交資訊重要機敏，造成國家安全重大危害。黃取榮與何仁傑在偵查中，還屢次信口編造謊言，說謊意圖誤導偵辦方向，犯後態度不佳。

邱世元和吳尚雨都在偵查中認罪，邱稱是以新聞報導、政府網站公開資料彙整工作報告檔案交付黃，再由黃轉交陸方。吳尚雨承認提供賴清德行程給邱，但不知會傳給大陸。

收對岸報酬 稱茶葉生意所得

檢方追查金流發現，黃、邱透過親友在大陸的帳戶，接受陸方每季、每月給付的報酬，過節還有萬元的紅包，兩人透過地下匯兌洗錢回台。黃等人辯稱，錢財是做茶葉生意所得，但是因為手機中傳給陸方的機敏訊息明確，仍然被認定是共諜。

檢方計算，黃取榮、邱世元分別收受大陸情工人員報酬607萬7500元、221萬6924元，另在黃住處查扣新台幣、港幣、澳門幣、人民幣共價值90萬元，不法所得均沒收。

北檢依國家機密保護、國家安全法、洗錢防制法等罪嫌起訴黃等四人，黃求刑九年以上、八年以上、一年六月，台高檢依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求刑12年以上，四罪累計30年6月。檢方對邱求刑八年以上，對何求處九年以上徒刑，吳求處五年以上徒刑。

針對民進黨員涉入共諜案，民進黨發言人吳崢僅表示，民進黨尊重司法，盼毋枉毋縱。

民進黨 賴清德 澳門

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