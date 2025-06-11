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網紅館長抵上海開直播：戳破民進黨謊言 盼兩岸多往來

特派記者陳宥菘／上海11日電
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢（中）10日晚抵達上海，強調全程直播。（記者陳宥菘／攝影）
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢（中）10日晚抵達上海，強調全程直播。（記者陳宥菘／攝影）

自稱「和平大使」首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢，昨晚搭機抵達上海浦東國際機場。他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言，強調全程直播則是怕被說成是統戰看板。

館長展開大陸六日遊，表示將前往大陸「電商之都」杭州，但強調這趟沒有要做生意。

館長此次帶領十人團隊一同造訪上海，他昨晚落地上海後在機場受訪表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，不斷建構中國很可怕、中國人很退步，各方各面的謠言，「我來的主要目的就是戳破他們（民進黨）的謊言」。

館長也提到自己希望兩岸可以交流、和平，多多（往）來，「你看我以前罵最凶的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒有問題」。

對於出發前特別強調此行會「全程直播」，館長表示，自己怕被說成造假、統戰看板，或者身邊很多官員，「哪有官員？我剛剛還被警察趕耶，說你們不要在這邊拍，我還被趕走耶！」這是館長昨晚7時5分步出「國際／港澳台到達」大廳後發生的小插曲。當時現場守候的媒體湧上前要拍攝及訪問館長，遭機場保全人員要求停止拍攝。

此行除了主要待在上海，館長還將搭乘高鐵前往浙江杭州一日遊。由於杭州被譽為大陸的「電商之都」，是否會安排與當地電商交流？館長說，「真的沒有要做生意，來不及」，表示會前往西湖，讓網友看看景點。

館長昨晚搭乘磁浮列車從浦東機場前往上海市區。今日將前往徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江；明日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日走訪陸家嘴、東方明珠、晚上到宮宴；14日搭高鐵到杭州一日遊、遊西湖；15日則會前往靜安寺、上海新天地並返台。不過，上海此時正逢梅雨季，館長團隊表示，行程將視天氣情況彈性調整。

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