黑白集／父賺紅錢 兒拿美贊助 沈伯洋家腳踏兩船

民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）

綠委沈伯洋的老爸，被港媒踢爆倒賣陸貨，當「中國推銷員」。誰料，綠媒引「國安報告」分析此案，竟稱「兩岸首度聯手攻擊我國會議員」，說是大陸國安部指揮。這麼大的危機，卻不見國安部門發動檢調偵辦，可見賴政府被共諜滲透之嚴重。

比起鄭運鵬被揭發「賺紅錢」，綠營出動黨政媒為沈伯洋辯護，堪稱頂級待遇。陸委會副主委梁文傑和民進黨 發言人說，是大陸廠商賺沈爸的錢，不是沈家「賺紅錢」；中共 不滿大罷免 ，才發假訊息攻擊沈父。綠委吳思瑤則指控，中國結合在台紅媒與藍營散布假消息，利用台灣民主攻擊民主。指天說地，卻說不出港媒報導哪裡不實？

綠營否認不了沈爸倒賣陸貨，想出各種話術證明沈家「紅得有理」，認知作戰不輸對岸。若沈爸倒賣是「讓大陸賺錢」，那麼接受大陸招待的台灣人，不也可宣稱「我讓大陸花錢，是在消耗對岸」？沈爸以「中國台灣」註冊陸商，藝人稱大陸為祖國，錯在哪？

沈父被扣紅帽，不過是輪迴。撲馬沈拿美國贊助，製作中國影響力報告，把台商和政客、黑道列為統戰中介。台商因此被影射為「中共同路人」，動輒得咎。難怪陸委會要急忙洗白沈伯洋，否則如何黨同伐異？

仗著賴總統關愛，沈伯洋紅得理直氣壯。就不知美國如何看待腳踏二船的代理人。