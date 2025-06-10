馬英九將第4度訪陸 國台辦歡迎：兩岸交流不能斷

中華民國前總統馬英九將於6月14日至27日，率「大九學堂」學員訪問大陸。圖為去年4月9日，馬前總統率台灣青年參觀北京八達嶺長城。（新華社）

馬英九 基金會執行長蕭旭岑11日表示，應中國大陸方面邀請，馬前總統將於6月14日至27日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「第17屆海峽論壇」活動和在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶著台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

此外，馬前總統也將率領「大九學堂」青年學子，出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」，祭祀中華民族共同敬仰的人文始祖伏羲氏。蕭旭岑指出，去年馬前總統率「大九學堂」學子參加軒轅黃帝祭祀典禮， 在莊嚴肅穆的氣氛下，讓年輕同學們深刻體會何謂「炎黃子孫」，有同學形容是「感受到靈魂巨大震撼」，足見中華文化源遠流長，是兩岸同胞共同的DNA。

蕭旭岑表示，此行除馬前總統和台灣學生外，馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬前總統辦公室主任王光慈，以及政治大學榮譽教授邱坤玄隨行前往。

蕭旭岑強調，兩岸情勢目前是前所未有地嚴峻，但情勢愈是嚴峻，愈有交流的必要；尤其在美國總統川普祭出關稅戰後，全球局勢丕變，兩岸關係和平穩定更顯重要。馬前總統願意以實際行動，盡其所能推展兩岸交流，建造兩岸和平的橋梁，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑說，馬前總統一向強調，青年是兩岸的未來，兩岸青年交流愈多，兩岸未來才有希望。因此過去2年，他三度親率台灣學子訪問大陸，也兩度邀請大陸高校師生團訪台，就是要讓兩岸各界知道，兩岸民間交流非常熱絡，兩岸青年也熱情互動，這對化解兩岸之間的敵意非常重要；同時，也是用實際行動向世界輿論傳達，台灣還是有願意兩岸交流的聲音，兩岸和平還是有希望的。

蕭旭岑表示，馬英九基金會雖是民間單位，但非常願意協助政府推展兩岸交流，作為政府的助力，期望能讓兩岸交流不要中斷。馬英九基金會將在馬前總統的率領下，持續推動兩岸青年互訪，透過民間交流，降低兩岸誤解，這不僅符合台灣民眾的利益與福祉，也對兩岸和平與世界區域穩定有所貢獻。馬前總統深信，這是台灣的主流民意，也是台灣人最大的利益所在。

對此，稍晚大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上表示，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。「我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。」

她強調，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。「我們一如既往歡迎台灣各界人士和廣大台灣同胞常來大陸參訪交流，與我們攜手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興」。

根據大陸方面相關消息，海峽論壇大會於15日登場；2025年公祭中華人文始祖伏羲大典則將於21日（夏至）在甘肅天水舉行。