我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

台海防衛兵推首日 台灣組未能在時間內交出應變方法

記者程嘉文／台北11日電
台北政經學院基金會和平安全研究中心10日起舉行「台海防衛兵推」。（記者杜建重／攝影）
台北政經學院基金會和平安全研究中心10日起舉行「台海防衛兵推」。（記者杜建重／攝影）

台北政經學院基金會和平與安全中心，昨天起舉辦為期兩天的「台海防衛兵推」，模擬2030年中共侵台，可能出現的場景。包括美、日各兩位退役上將在內，共有17位中外資深退將與相關領域專家學者，扮演中共、台灣、美國、日本等陣營。

第一天原訂完成共軍奪取東沙，並以長程火力與駭客攻擊台方交通、能源、通訊等設施，但擔任管制官的前參謀總長李喜明認為，台灣組未提出足夠有效因應作為，因此裁定今天「再戰」。

基金會董事長黃煌雄在開幕式表示，兵推著重解放軍對台可能採取的行動，目的不在預測兩岸開戰誰贏誰輸，而是檢驗目前國軍的戰略設計、建軍規畫和作戰概念，有何需要精進調整之處。

此次兵推設定於2030年，美台交流日益突破限制，華府不顧北京抗議，現任部長經常訪台；同時間大陸面臨經濟成長趨緩，社會穩定出現問題，使中共決定採取大動作。

李喜明說，演習設計四階段，一階段是「威懾」，「希望你不要台獨」；二階段「脅迫」，「希望你來談統一」；三階段「懲罰」發動攻擊，目的是「希望你投降屈服」；目的還無法達到，就進入最後的「占領」。

中共組第一階段招式是，公務艦船侵入12海里領海。第二階段派出三個航艦戰鬥群，分別在南海與12島鏈間舉行演習；同時間海警實施攔檢，強迫載運天然氣或美國輸台軍備的輪船駛向大陸。第三階段首先奪取東沙，並宣告除與北京協調獲准的撤僑行為，船隻不得進入台灣港口；遠程火力攻擊能源、觀通設施，搭配網路攻擊金融、電信，並偷襲擊沉台方兩艘軍艦。台灣的對外機票暴漲30倍以上。

美國組表示，將對中共發起反封鎖，協助台灣開闢安全航道；日本組表示，並無類似台灣關係法的法律義務，但若美方介入，日方可依據安保條約提供協助。美日雙方也都提及，倘若戰爭爆發，將被迫檢討原本對其「一個中國」政策的支持。台方則堅持絕不開第一槍，到第三階段仍未實施還擊。

在研討時，李喜明裁示，原訂第一天完成前三階段，台灣組未在預期時間交出應變方法，無從評估實際面臨的挑戰，因此決定更改次日議程，留一點時間給第三階段，再繼續進行第四階段的全面入侵。

中共 日本 共軍

上一則

飲料店鮮奶茶沒鮮奶還賣貴 立委批詐騙

下一則

志願役每月加給增至3萬 明年起實施 政院將提救濟

延伸閱讀

500美軍在台？陸防部斥拱火滋事 嗆「美製武器救不了自己的命」

500美軍在台？陸防部斥拱火滋事 嗆「美製武器救不了自己的命」
民間兵推價值：提兩岸和平方略

民間兵推價值：提兩岸和平方略
台北政經學院主辦台海兵推 4美日退役上將參與 時間想定2030

台北政經學院主辦台海兵推 4美日退役上將參與 時間想定2030
觀察站／民間兵推 可避掉配合政府包袱

觀察站／民間兵推 可避掉配合政府包袱

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

男大生性侵酒醉女同學 同學竟旁觀 還出手摸胸、指侵

2025-06-09 02:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
王文洋（右）與呂安妮（左）曾有過一段情。（本報資料照片）

王文洋桃色風暴 兩性專家：學生妹下錯棋 拿到的錢恐更少

2025-05-22 02:12

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效