遭台除籍提質疑 張立齊：陸定居證早失效 陸委會：仍違法

福建台籍師張立齊被陸委會取消台灣身分。(圖／截自環時影片)

大陸華僑大學台籍教師張立齊因曾領用大陸定居證而遭台方廢止台灣身分，他透過陸媒提出質疑，要求陸委會說明大陸定居證與身分證的「連續關係」，並稱他的定居證已失效近一年。

陸委會回應，國人申領持用中共護照 、身分證、定居證等證件或在中國大陸設籍，已構成違反兩岸條例單一身分規定，依法註銷台灣身分。至於中共所製發證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人之行為已違反台灣法律之事實。

陸委會並指，依司法院大法官釋字第287號解釋，行政主管機關就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算。

陸委會先前作出函釋，若民眾在大陸設有戶籍，將喪失台灣身分，包括持大陸身分證與定居證。張立齊成為遭賴政府以領用大陸定居證為由，廢止其台灣身分的第一人。

張立齊在環球時報昨日登出的專訪中稱，陸委會在無證據和無法可依情況下取消其台灣身分，導致他變成「流浪地球人」。他要求陸委會說明定居證與大陸身分證的「連續關係」，並質疑陸委會「有什麼權力用一張嘴修改台灣法律、踐踏台灣法律，台灣還有法治、民主嗎？」他提到陸委會主委邱垂正曾是他在金門大學的老師，兩岸條例廢除台灣身分（之要件），不包含定居證，邱對此非常清楚。

他還稱，他的大陸定居證已失效快一年；籲請陸委會拿出證據，證明他現在持有有效期內的定居證。他認為賴政府故意混淆台胞證、居住證和定居證三種功能各異的證件。並援引大陸官方公布的訊息稱，定居證是發放給批准定居落戶台胞的臨時性、過渡性證件，持有定居證不代表已取得大陸戶籍，且台胞若六個月內不辦理落戶手續會被取消定居資格。他又稱，仍會打行政官司，也希望和台灣的有志之士商量研究，怎麼讓民進黨 遵紀守法。