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藍曝沈伯洋父 以「中國台灣」名義賺紅錢

台灣新聞組／台北10日電
國民黨桃園市議員凌濤（圖）等人9日在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城以「中國台灣」名義在大陸賺錢。（記者許正宏／攝影）
國民黨桃園市議員凌濤（圖）等人9日在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城以「中國台灣」名義在大陸賺錢。（記者許正宏／攝影）

中國大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈倡議「抗中保台」、其父卻大賺「紅錢」的討論。國民黨昨揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，更以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

沈伯洋日前表示，他的父親是中南美洲的台商；民進黨發言人吳諍更稱沈父是「讓中國商人賺錢」，而非賺紅錢。但國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤指出，中國海關總署（GACC）官網中，赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，沈父以「中國台灣」向陸申請許可，要進入中國市場出口商品，證明沈父不是沈伯洋口中的「中南美洲商」，而是以「中國台灣籍」向中國海關登記的中國商人。

凌濤表示，國安單位不用幫沈伯洋「洗地」，這些都是公開資料，沈伯洋身為立法院外交及國防委員會召委，過去指稱國民黨小編的父親在陸經商是中共勢力滲透，同樣邏輯，「中共會不會透過你的父親滲透民進黨立院黨團？甚至滲透到外交國防委員會？」凌濤批評，黑熊學院成為「中國熊」，為做生意「門戶洞開、喪權辱國」，是否出賣自己成「中共同路人」？

沈伯洋昨重申，他們家本來就是中南美台商，從事進出口貿易，結果新聞剛出來，國民黨馬上跳出來開一場抹黑他的記者會，「還沒有說誰是在地協力者，結果馬上有人要出來應和」。他認為，這是中國結合在地協力者發動的系統性攻擊。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，沈伯洋只是首個鎖定目標，盼全民一起打假，抵禦國共紅媒破壞台灣民主。

未具名的國安人士則表示，這是首例兩岸聯手鎖定攻擊國會議員，直接攻擊台灣的民主程序，值得高度重視。

對民進黨批評「國共紅媒認知作戰一條龍」，國民黨反擊，標準是民進黨立的，出征是民進黨在出的，護航也是民進黨在護航。國民黨發言人楊智伃說，國民黨都是用民進黨和沈伯洋的標準，同理質疑沈伯洋與其家族企業，揭露的更是公開透明的資料；沈家以「中國台灣」在陸經商，為了賺錢矮化國格，沈伯洋及其家族才是超高風險統戰樣板。

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