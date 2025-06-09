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觀察站／民間兵推 可避掉配合政府包袱

記者 程嘉文
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前參謀總長李喜明，現任台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）執行長，將主持「2025台海防衛兵推」。（本報資料照片）
前參謀總長李喜明，現任台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）執行長，將主持「2025台海防衛兵推」。（本報資料照片）

戰爭是國家生死大事，各國軍方必須利用承平時期，思考未來戰爭會以何種樣態出現。在如此需求下，兵棋逐步發展成為一門學問，隨著科技的精進，推演能力愈來愈強，愈來愈受重視。

然而，盡管兵推技術不斷進步，卻不可能變成占卜師的水晶球。因為兵推無法把所有狀況預先判斷完，尤其推演參數設定，不可能沒有主觀判斷在內。永遠不該把推演結果，當成預測戰爭成敗的神諭。

遺憾的是，上述偏差現象在近年台灣格外嚴重。原因一是多年未逢戰爭，軍中本易養成避罪邀功，報喜不報憂的傾向。二是解放軍武力犯台的威脅，堪稱2300萬人心頭超級陰影。在此情況下，從一般民眾到媒體、政治人物，甚至軍方本身，都不自覺傾向於，以為兵推結果代表戰爭勝負，將其當成另類「國運籤」。

如此造成的弊端，就是「只能勝不能敗」，甚至不乏尾巴搖狗，宣傳高於一切的案例。諸如過去某次漢光兵推，剛返台服役的紀德級驅逐艦，遭解放軍飽和攻擊沉沒，部長卻下令「復活」再戰。

近年也曾發生某位主持首長，將原應持續進行一周的兵推，改為每天「掀牌」。最後「大獲全勝」之餘，還不忘對外放話，宣稱台方用兵如神，連中共都為之震撼。

近年不分藍綠執政，國軍總竭力配合執政團隊好惡。反之，國外軍方往往刻意讓操演從嚴從難，讓結果輸多勝少。既讓官兵接受更嚴格磨練，更可藉著鼓吹危機意識，對外爭取資源。

民間智庫的人力物力遠不及軍方，兵棋推演細緻度自然無法與漢光相比。但是可以避掉「配合政府」的包袱，甚至具備一定「敲打」效果，就足以讓其價值不下於官方兵推。

解放軍 中共

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