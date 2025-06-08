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觀察站／川習通話 國安會掌握多少訊息

記者 蕭白雪
國安會祕書長吳釗燮。（本報資料照片）
國安會祕書長吳釗燮。（本報資料照片）

全球關注的美中關稅戰之爭，在美國總統川普5日與中國大陸國家主席習近平通話後，台灣問題究竟在兩人通話中談到那些內容？談到何種程度？面對瞬息萬變的國際情勢，國安會究竟掌握多少情報、分析是否正確？國安會秘書長吳釗燮何時才願意到國會向國人報告？

川普開啟關稅戰不久，就一直傳出中美雙方領袖要對話。6月5日晚間，中國官媒發布快訊證實熱線終於撥通，且雙方還在通話時，就各自對外發布訊息。但事後雙方發出的聲明中，不意外地對於是否提到台灣議題各說各話；北京方面聲稱習近平在通話中強調，美方應慎重處理台灣問題；川普則說，雙方通話僅涉及貿易議題。

這是川普就任總統後首次川習通話，川普也表示，習近平邀請他和第一夫人梅蘭妮亞訪問中國，他已經同意。雖然還沒決定時間點，但川普6日隨即宣布，美中貿易代表預計9日於英國倫敦展開第二輪貿易談判，美中談判過程可能如跳探戈、各自忽進忽退，但也都有各自堅持的利益跟紅線。

對於美中領袖對話，總統府發言人回應說，台灣一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢，遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。綠營立委更認為，中國就像唱老調，但美國不會理會他們。

川普與習近平對話內容，除兩大強權之間的利益外，很難不提到台灣，但賴政府的國安會在鬧出共諜風波後，國安會秘書長吳釗燮至今未向國人說明、缺席國會預算審查，卻能到歐洲出席論壇；美方對於吳釗燮身邊竟長久有人替中國蒐集情資，早已私下表達不滿，有關川習通話中關於台灣部分、甚至接下來川普可能訪問中國大陸，美方還能安心對台方進行例行簡報？

賴政府在綠營共諜案爆發至今，不見檢討國安團隊的任何行動，國安會祕書長身邊長期有共諜臥底的風波未息，又延攬曾在國發會有霸凌紀錄的主管到國安會升任秘書處長而惹議，國安會還以她專長國際貿易為由，辯稱符合國安會當前業務需求。

這樣的理由不僅難以說服外界，更諷刺的是，立法院司法法制委員會因勞動部去年爆出的霸凌事件，才剛初審通過公務機關首長及一級主管經認定霸凌的處罰規定，國安會如果不是秘書長吳釗燮識人不明，就是擺明連國內、外情勢潮流都搞不清楚。

看看日本與美國談判已進行到第五輪，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮連續三周訪美，日本媒體更透露：美方三大關稅談判核心人物有立場差異，甚至發生自己人突然爭辯起來情事，日本官員也在靜觀其變。

美國川普政府內部立場變化的速度，早已超乎過去想像，從關稅談判核心人物、到川普與馬斯克從兄弟情到互相開嗆，世界局勢變化之快、戲劇化程度，在在考驗各國政府的應變能力。即使曾是盟友的美歐關係都出現劇烈變化，美中台關係在川習通話、美中將展開下一輪談判時，賴政府的國安團隊，應變能力令人擔憂。

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