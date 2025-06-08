川普擋哈佛外籍生 台大推「訪問生專案」搶才

台灣大學舉行2024學年度第二學期第二次校務會議，說明訪問生專案和可能銜接方案。(記者許維寧／攝影)

美國總統川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查。台灣大學昨舉行2024學年度第二學期第二次校務會議，說明訪問生專案和可能銜接方案，可使用訪問學生身分於台大 註冊，學期結束後可獲得正式學分，以利未來銜接學業。

台大規畫，只要學生已獲得美國各大學入學許可，或現於美國各大學就讀的學生，申請經審查錄取後，就可以用訪問學生身分於台大註冊，申請日期為本月16日起至今年8月15日，於7月4日至8月22日分梯次放榜。

台大校長陳文章說，台大的立場不是針對某國或某校，而是要延攬優秀師生。計畫依照既有訪問學生計畫收費，申請費用為1萬5000元(台幣，以下同，約500美元)，註冊時另須繳交計畫費4萬元以及等同外國學生的學雜費，申請費及計畫費不予退、學雜比照台大既有標準。

陳文章也說，若學生欲長期留在台大、願意留台完成學業者，則需要教育部 用額外的名額給予支持，規畫後續申請轉學入學，教育部正在研議中。

陳文章表示，若當事人是台灣籍的學士班學生，台大將和教育部爭取專案轉學方案；若是台灣籍碩、博士班學生，除了和教育部爭取專案轉學方外，台大另可輔導學生參加最近一次碩博士班招生，最快得於2025學年第二學期入學；若為外籍生，台大將輔導學生參加最近一次境外生招生，最快於2025學年第二學期正式入學。

另外，台大也與世界和平基金會合作Taiwan Bridges Program，將陸續邀請28位不同領域的諾貝爾獎 得主來台，與台灣重要學術機構、社會人士進行講座交流。