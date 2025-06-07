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台美深化能源合作 總統府秘書長潘孟安考察阿拉斯加

記者周佑政／台北7日電
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為強化台美雙邊在能源轉型領域的全面合作夥伴關係，台總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」。潘孟安在會中發表演說指出，阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，符合台灣能源安全布局，台灣已準備好持續加強對美合作關係。

台總統府表示，潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁受美國能源部邀請函邀請，出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的阿拉斯加永續能源會議。

潘孟安演說表示，穩健的台美關係、和平穩定的台海，不僅是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。

潘孟安說，台灣願意成為未來AI時代科技發展的支點，與美國共同鞏固在高科技及AI領域之領先地位。阿拉斯加得天獨厚天然資源，在強化印太地區能源韌性扮演至關重要角色，也符合台灣的能源安全的布局。

潘孟安表示，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

總統府稱，潘孟安當地時間2日也在駐美大使俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長萊特、內政部長柏根、環保署長李修頓、阿拉斯加州州長鄧利維等一同參訪阿拉斯加北坡地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

因應美國對等關稅政策，賴清德總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源。據了解，台灣已在今年3月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉永續能源會議，台灣接獲美方邀請，賴清德總統指示潘孟安親自率團前往阿拉斯加，凸顯賴政府對台美在能源轉型領域的重視。

阿拉斯加州 賴清德 能源部

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