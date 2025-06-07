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亞馬遜資料中心在台啟用 將投資50億美元

記者彭慧明、吳凱中／台北7日電
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亞馬遜6日宣布，旗下Amazon Web Services（AWS）基礎設施區域在台灣正式啟用。（路透資料照片）
亞馬遜6日宣布，旗下Amazon Web Services（AWS）基礎設施區域在台灣正式啟用。（路透資料照片）

亞馬遜昨天宣布，旗下雲端服務Amazon Web Services（AWS）在台灣的資料中心「亞太（台北）區域」正式啟用，基於安全考量，並未公布所在地點。

AWS指出，將依照台灣企業用戶需求導入各項服務應用程式，並計畫在台灣投資超過50億美元，支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

AWS去年6月宣布在台灣興建亞太（台北）區域。AWS台灣暨香港總經理王定愷先前表示，AWS的雲端服務包括分析、運算、內容交付、資料庫、生成式 AI、機器學習、網路、儲存及其他雲端技術，將優先在台灣導入企業最需要的服務，根據調查，企業客戶對雲端服務最大需求集中機器學習、生成式AI、自有LLM模型訓練、AI推論技術等，將是初期導入重點服務。AWS也會聘用並培養更多在地人才，支援和營運在台灣的資料中心。

AWS資料中心啟用後，三大CSP（雲端服務供應商）都在台灣落地，競爭更加白熱化。市場指出，政府、金融、醫療健康等資料有在地儲存的法規規範，AWS先前因沒有台灣的資料中心，相關業務較難開展，勢必積極進軍相關業務，與微軟Google競爭市場。AWS公布在台灣客戶包括104人力銀行、91APP、宏碁、國泰金、中華電、訊連、橘子 、科科科技、現代財富科技、趨勢科技、台積電、雅虎台灣電子商務等，合作夥伴包括銓鍇國際、伊雲谷、邁達特、博弘雲端等。

Google在2013年於彰濱工業區正式啟用在亞太區的首座資料中心，Google指出，多年來不斷提升台灣雲端區域的運算量能，台灣企業在Google Cloud平台可使用多種軟體工具，包括超過200種業界領先的AI模型類型與規模（Gemini、Claude、Llama等）建構與部署生成式AI和代理式 AI。

微軟指出，台灣區域資料中心採兩階段建置，去年11月第一階段啟用，提供包含Copilot提示（prompt）在內的Microsoft 365資料落地服務；第二階段將提供台灣境內對高可用性、復原能力、治理與安全性等需求。

AI Google 微軟

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