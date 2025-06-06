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馬英九規畫出席6月海峽論壇 國民黨參與層級或有限

記者屈彥辰／台北即時報導
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前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

中國大陸將於6月15日舉辦「第17屆海峽論壇」，前總統馬英九將出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，持續規畫行程，確定後都會主動對外公布。傳國民黨不會派任何黨公職參與海峽論壇，不過據了解，至少會由大陸事務部主任林祖嘉代表出席。

海峽論壇舉辦期間，正值大罷免進入白熱化階段，因此傳出國民黨決定不打算派黨公職參加，避免進一步為大罷免加溫。不過，據了解，國民黨方面至少會由大陸事務部主任林祖嘉代表出席此次海峽論壇。今年非沒有黨公職參加，而是「層級高度有限」。

往年國民黨參與海峽論壇的層級、形式各有不同，比如2020年第12屆海峽論壇，國民黨宣布不參加，但有黨員以個人身分參與；2021年第13屆海峽論壇，國民黨主席朱立倫以預錄影片在大會致詞；2022年第14屆海峽論壇，國民黨副主席夏立言以預錄形式參與；2023年第15屆海峽論壇，夏立言率代表團出席；2024年第16屆海峽論壇，國民黨副主席連勝文率團參加。

據了解，馬英九出席今年海峽論壇的可能性「很高」。因此有藍營人士認為，國民黨不論由連勝文或夏立言代表參與，若有會面環節，因排序問題，對於主辦方而言都「有點難處理」，馬英九若去的話，派出不會讓主辦方難為的人選也在情理中。即便沒有副主席層級代表參與，也不代表沒有經營兩岸關係，夏立言也甫從浙江返台。

蕭旭岑指出，馬前總統認為在兩岸兵凶戰危之際，唯有深化兩岸交流，才能降低緊張，增進了解，因此過去兩年親自帶馬英九基金會「大九學堂」學生訪問大陸三次，事實證明對兩岸關係都有極其正面的影響。

蕭旭岑表示，馬英九基金會仍會持續規畫出訪行程，確定後都會主動對外公布，也歡迎台灣各界一起促進兩岸民間交流。

國民黨 馬英九 夏立言

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