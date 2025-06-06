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一年三次…父親公司遭國台辦懲戒 沈伯洋：「非常榮幸」

台灣新聞組／台北6日電
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民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

中國大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招，民進黨籍立委沈伯洋之父沈土城擔任負責人的公司，被大陸方面宣布實施「懲戒」；沈伯洋回應，非常榮幸在短短一年內被國台辦制裁三次，現在對中國來說，甚至連會呼吸都是台獨。

新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布以「台獨頑固分子關聯企業」為由，決定懲戒沈土城的兆億有限公司，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易或合作等。

陸委會副主委梁文傑昨稱，此舉並非針對企業，就是針對沈伯洋；可能是因台灣正在大罷免，所以對方忍不住了。

大陸涉台學者分析，當前兩岸關係很不好，沈伯洋上躥下跳，對台灣參加兩岸交流的民眾形成極大威脅，沈是對台海和平穩定兩岸交流「最大的破壞者」。在大陸官方公布的12位「台獨頑固分子」名單中，沈伯洋也是首位遭點名家人控有之企業、進行懲處的名單內人物。

沈伯洋指出，這波制裁其實和過往一模一樣，現在中國在制裁所謂的「台獨頑固分子」，是連家人都制裁、株連九族；因他在台灣推動國安相關法案，如立委赴中納管、應和中國統戰行為必須受罰，以及修正反滲透法等。

中廣前董事長趙少康表示，民進黨還有不少人的家人或親屬賺紅錢，如行政院副院長鄭麗君的丈夫、民進黨立院黨團總召柯建銘兩個兒子、民進黨立委張宏陸的妻子跟弟妹等。

民進黨 罷免 柯建銘

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