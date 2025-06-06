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防共諜 台特查公務員首波鎖定政院5長 在野黨：先查吳釗燮

記者黃婉婷／台北6日電

為防堵共諜滲透，考試院會日前通過行政院人事行政總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，增加特殊查核內容與頻率，相關規定6日生效，受查人若有同居人，及同居人的父母皆在調查範圍。行政院昨日指出，首波查核對象為行政院正副院長、正副秘書長等五長與辦公室相關任職人員。

人事總處培訓考用處處長李花書說明，新版查核辦法修正內容包括配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；另外增加查核頻次，特查職務滿一定期間要定期辦理特查。

公告辦法也指出，同居關係屬現代重要生活型態，且同居人雖非配偶，但其與當事人的生活關係相當緊密，因此這次將受特殊查核公務人員的同居人，以及同居人的父母列為調查範圍。

行政院發言人李慧芝指出，行政院五長及其辦公室任職人員，將優先辦理第一波特殊查核；假使相關人員非「公務人員任用法」適用範疇？李花書說，目前是採填寫自願書的方式處理，確實完備國家安全查核，明起將陸續啟動查核，但相關期程要送調查局辦理，需要一點時間。

行政院五長及其辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。民進黨立委贊成，在野黨批評，民進黨裡有共諜都多久了，現在才要清查，動機不單純。

民眾黨立委黃國昌表示，現在才擴大特殊查核範圍，暴露出最嚴重的問題，就是民進黨政府把國安當兒戲，螺絲掉滿地；且當前最明確且重大的國安漏洞，是長年把共諜帶在身邊當心腹的國安會秘書長吳釗燮，應當先處理。

民進黨 黃國昌 民眾黨

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