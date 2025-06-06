黑白集╱「堅如磐石」也可割可棄 台是給泥菩薩美國燒香

第八屆「玉山論壇」3月在臺北萬豪酒店舉行，開幕式由賴清德總統（左三）領銜致詞，美國在台協會處長谷立言（右一）等人發表開幕演說。記者許正宏／攝影

馬斯克 豁出去了！他對川普 主導並在眾議院通過的「大而美法案」發難，說這項法案荒唐、充滿政治腐敗，「令人作嘔」，他實在受不了了。此舉，無異是在聲望慘跌的川普背後再捅一刀。作為曾經的造王者，馬斯克不顧情面，選擇與川普決裂。

馬斯克與川普都想當美國救星。坐在36兆國債 的火山上，馬斯克的辦法是狂砍政府支出，川普則想利用向世界各國課徵高關稅一招致勝；但兩人都遭逢慘敗。馬斯克拍拍屁股走人，川普則向現實妥協，這個恐將增加3.8兆債務的法案，就是向舊勢力低頭。至此他已形同放棄改革，並拋棄了死忠的MAGA支持者。

誰能料到，幾個月前，馬斯克還成天泡在海湖莊園，如今兩人卻形同陌路。不過，馬斯克高調罵川，也只是試圖掩飾他曾以為改革唾手可得的天真。

川馬決裂隱含了兩個真相：一是政治殘酷無情，政治盟友也可一夕翻臉成仇；一是美國衰落的頹勢恐難以挽回。橋水基金達利歐警告，最多三年，美國國債就會引爆嚴重危機。

台灣則該領悟：就算台美是「堅如磐石」的盟友，照樣可割可棄。再說，美國已是過江的泥菩薩，再往它身上燒香，庇佑不大！魏哲家說得對，台積電到美國設廠就像鼎泰豐在美國開店，既貴又難吃。但除了貴，他更得提防，美國一急，連店都把你搶了。