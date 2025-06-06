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歐陽娜娜、旺中案 陸委會：鎖定20多人仍在查

記者陳政錄／台北6日電
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歐陽娜娜（取材自微博）
歐陽娜娜（取材自微博）

針對早前宣布將查處歐陽娜娜等藝人以及旺中集團，涉嫌違反兩岸條例第33條之1，與中共黨政軍合作一案的進展，陸委會副主委梁文傑5日表示，正在查處中，有結果會和大家報告。他並透露，據統計，近10年來共有17件案例，是因違反兩岸條例第33條之一而被裁罰。

對於台灣藝人配合中共轉發涉及統戰的圖卡，陸委會早前表示，藝人歐陽娜娜等已列為重要行政查核對象，初步鎖定20多人。另，上月底，兩岸中華文化峰會、兩岸媒體人峰會在北京舉辦，旺旺集團總經理蔡旺庭會中「我們就是中國人」等發言受陸方宣傳，因相關峰會被陸委會定義為統戰活動，台政府也宣布將查處旺中集團是否違反兩岸條例第33條之1，與中共黨政軍合作。

對於這兩起備受關注案件的查處進度及預計何時能公布結果，梁文傑昨日僅表示，目前是在查處中，有結果會和大家報告。

梁文傑還透露，據統計，近10年來累計共有17件案例，因違反兩岸條例第33條之1而被裁罰。

文化部次長李靜慧表示，對於藝人部分，將會討論跟研議罰鍰是否涉及追討曾經的補助，或限制未來補助資格。梁文傑說，陸委會的立場還是依據兩岸關係條例的現有條文處理，而補助相關問題則屬於文化部的職權。若文化部「有一個比較具體的想法的話，確實是可以來找我們討論」。

值得注意的是，就我國桌球選手林昀儒參與大陸職業球隊，並在出席活動時戴上「紅領巾」惹議，梁文傑說，林被安排去參加這樣的活動，對中共來說是一個藉機統戰的做法。

至於此事會否影響林昀儒的政府補助，梁文傑僅表示，林昀儒是職業選手，是否有拿政府補助陸委會並不清楚。

歐陽娜娜在官方微博轉發央視反台獨貼文。（取材自微博）
歐陽娜娜在官方微博轉發央視反台獨貼文。（取材自微博）

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