對台獨「亮劍」陸通緝懸賞 台資通電軍詳盡個資全曝光

陸通緝台資通電軍 廣州市公安局天河區分局5日發布通告，指控台資通網軍，對其中20名「犯罪嫌疑人」懸賞通緝，並公布相片和個資。（圖／取自新華網）

據新華社報導，大陸廣州市公安局天河區分局五日發布懸賞通告，指控台「資通電軍」指揮對大陸實施的網路攻擊活動涉嫌多項違法犯罪，因此對20名參與實施網路攻擊活動的重要「犯罪嫌疑人」進行懸賞通緝。報導稱，這是大陸公安機關首次通過執法行動對台獨分裂勢力「亮劍」，對台灣「資通電軍」有組織網路違法犯罪行為的集中打擊。

這是繼去年9月、今年3月後，中國大陸第3度大動作宣布破獲對其發動網攻的台灣網軍。大陸昨還公布這20人的大頭照、姓名、性別及台灣身分證號碼。20人中19人為男性，一人為女性。

陸委會副主委梁文傑表示，陸方目的是要塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。若有台方民眾因此配合中共 提供相關資料，將涉及國安法問題。

中國大陸曝光台方資通網軍人員個資，不僅一次比一次人數多，而且資訊一次比一次詳盡，這已非陸委會所說是中共刻意製造「寒蟬效應」這麼簡單的事了。這次不僅有姓名、相片、出身年月日、台灣身分證字號，還有軍中職銜。

另一個值得關注的變化是，公布機關已由國安部改為公安系統的地方公安局，措施也從「立案偵查」改為「通緝」，更明確祭出人民幣1萬元(約1393美元)的懸賞獎金。

昨日通緝發布的同時，大陸國家計算機病毒應急處理中心等單位也聯合發布一份「調查報告」，曝光資通電軍的編制及網路攻擊案例等資訊，包含現任指揮官、副指揮官的詳細個資。報告並指控資通電軍指揮的駭客組織對大陸沿海地區的海事單位展開釣魚 郵件攻擊，試圖竊取情報預判共軍 海軍軍演行動計畫。

資通網軍是前總統蔡英文任內組建成立的，在當前兩岸緊張情勢日益升高下，受到大陸如此高度的重視，除顯示資通網軍的「戰力」確實對大陸構成一定壓力（或困擾）。然而，從台灣資通網軍人員資訊一再遭對岸掌握來看，若資通網軍只專注於「攻」，而忽略如何「守」，成員身分一再遭曝光，小心台灣資通網軍早晚遭對岸「一鍋端」。