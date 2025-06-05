我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

防迷航到大陸？金防部擬海邊禁釣 官兵嗆：因噎廢食

記者蔡家蓁／金門5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金防部近期嚴禁官兵垂釣禁令在網路社群間引發熱議與官兵反彈。圖為部隊官兵操演情形。（記者蔡家蓁／攝影）
金防部近期嚴禁官兵垂釣禁令在網路社群間引發熱議與官兵反彈。圖為部隊官兵操演情形。（記者蔡家蓁／攝影）

金防部近期擬頒布「嚴禁官兵至海邊垂釣及出海釣魚」規定，並要求各單位加強宣導，還建立內部檢舉制度，舉報違規屬實者可獲台幣5000元獎金（約167美元），違反規定者將列入輪調及議處名單。官兵反彈，批「因噎廢食」剝奪僅存的休閒娛樂。金防部回應，計畫還在研擬尚未施行。

有士兵在臉書投訴，理解禁止出海釣魚的考量，畢竟曾有同袍因迷航飄至大陸被扣留，但連岸邊釣魚都禁過於嚴苛，質疑「難道放假喝酒比釣魚安全」？網友直言，釣魚是為了放鬆，可以不要出海，但不能連海邊都不能去。

民間也有不少聲音質疑軍方過嚴，有網友留言「休假釣魚犯法嗎？那玩水、游泳是不是也要禁？」

金防部表示，計畫還在研擬、尚未施行。但知情人士說，相關規定早已行之有年，國軍每年皆會訂頒「夏令期間軍紀安全要求事項」，明定禁止官兵前往無救生員或未開放之水域從事戲水、游泳、垂釣等活動，並非首次，主因是為避免溺水等安全事故，保障人員安全。

金門在去年3月曾發生現役士兵與友人出海釣魚，疑似迷航飄至福建，被扣留長達144天。有人認為軍方高層可能為避免類似事件重演，決定強化管理。

釣魚 解禁

上一則

新聞評論／看南韓總統大選 民進黨不羞愧嗎？

下一則

台桌球一哥林昀儒被安排戴紅領巾 捲統戰風波

延伸閱讀

兩岸都應探索「中國往何處去」

兩岸都應探索「中國往何處去」
伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子
總統府共諜案 傳洩賴清德出訪行程、蕭美琴通訊錄個資

總統府共諜案 傳洩賴清德出訪行程、蕭美琴通訊錄個資
陸委會：持大陸居住證、銀行卡不影響台灣身分

陸委會：持大陸居住證、銀行卡不影響台灣身分

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式