陸媒爆父賺紅錢養小三 沈伯洋批造謠 國台辦：將懲戒沈父

民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）

中國大陸網站指控，民進黨立委沈伯洋父親沈土城婚內出軌、家人卻與大陸企業合作賺錢等。沈伯洋臉書貼出大公報報導表示，又再度獲得中國媒體的紙本滿版攻擊，而且是滿版，「這規格太高了吧？」沈伯洋強硬表示，這是中國發動的認知作戰攻勢，並警告：「跟著中國造謠的，全部都要提告」。

國務院 台辦發言人朱鳳蓮5日表示，經查，台獨頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。大陸方面決不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

大公文匯報3日指出，上梁不正下梁歪。眾所周知，沈伯洋是空有亮眼頭銜，實則私德不修，學術不精，而他的父親沈土城也是私德不修，品行低下。還稱有知情人士透露，沈土城婚內出軌，往來大陸做生意期間結識一位大陸女子張某，進而發展為情人關係。

香港 文匯報也指，沈伯洋表面「抗中急先鋒」、暗地「中國推銷員」，名為護台、實為斂財，早已是公開的秘密，但殊不知，沈伯洋口中罵大陸，其實背地裡家人卻與大陸企業合作賺錢，將大陸商品低買高賣到厄瓜多等地賺取差價，獲利不計其數，父子都是貨真價實的「A錢高手」。

沈伯洋3日指出，明天是6月4日，對中國來說很不方便，所以只好選今天趕快發一發。他看了內文，又在造謠他美國房子和美國間諜 ，然後剩下的，是在造謠他父親，「所以攻擊女兒不成，現在換成老爸嗎？」大家都知道中國沒有底線，就等著看台灣是哪些粉專和人，跟著中國造謠和轉發。

沈伯洋4日續在臉書回應，說明其父親從事國際貿易多年，主要市場為非洲與南美，過去協助當地賣場引進包括腳踏車、發電機、不鏽鋼、布料等多類商品，依照客戶需求從不同國家進口，來源地涵蓋日本、韓國、台灣與中國。他指出，這類根據買方要求採購並直接運輸的正常貿易流程，竟被媒體扭曲為「洗產地」，顯示對產業運作的誤解與惡意抹黑。

沈伯洋批評：「台灣這些跟著中國打的紅媒，兩個字送你們：噁心。」他並再度呼籲應盡快完成「赴中管理法案」立法，以維護國安與個人隱私不被侵害。